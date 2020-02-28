Показали истинное лицо – депутаты «Шор» и ПДС поддержали известного перебежчика Серджиу Сырбу

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Политика
Раскол в Демпартии превращает заседания парламента в цирковой фарс. Депутаты ПДС и партии "Шор" показали свое истинное лицо - выступили в поддержку члена парламентской группы Pro Moldova Сергея Сырбу.
Проевропейские фракции потребовали сохранить за Сырбу место члена Постоянного бюро парламента.
Почетный председатель ДПМ Думитру Дъяков обратился к депутатам с ходатайством о назначении Игоря Время вместо Серджиу Сырбу, который покинул ряды Демпартии и влился в группу Pro Moldova.
Данное обращение вызвало нездоровый интерес депутатов ПДС и «Шор».
- Что случится, если в группе Pro-Moldova будет больше депутатов, чем в ДПМ? Также не позволите им быть в Постоянном бюро? – спросила Марина Таубер.
- Мы почти убеждены, что если вы (партия «Шор») взялись за дело, мы (ДПМ) можем остаться еще без нескольких депутатов. Знаю, что у вас есть «хватка», - отреагировал Думитру Дьяков.
Вице-председатель парламента Влад Батрынча разъяснил присутствующим, что место в Постоянном бюро полагается фракции ДПМ.
- Есть более короткий путь, нужно было с самого начала вступить во фракцию партии «Шор" и тогда пропорционально вошли бы в Постоянное бюро, - посоветовал Влад Батрынча перебежчикам из ДПМ и адвокатствующих депутатов из фракции «Шор».
Согласно регламенту, новосозданная группа парламентариев может претендовать на место члена Постоянного бюро законодательного органа спустя год, передает KP.
Михаил Генчу
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