Показали истинное лицо – депутаты «Шор» и ПДС поддержали известного перебежчика Серджиу Сырбу

Раскол в Демпартии превращает заседания парламента в цирковой фарс. Депутаты ПДС и партии "Шор" показали свое истинное лицо - выступили в поддержку члена парламентской группы Pro Moldova Сергея Сырбу.

Проевропейские фракции потребовали сохранить за Сырбу место члена Постоянного бюро парламента.

Почетный председатель ДПМ Думитру Дъяков обратился к депутатам с ходатайством о назначении Игоря Время вместо Серджиу Сырбу, который покинул ряды Демпартии и влился в группу Pro Moldova.

Данное обращение вызвало нездоровый интерес депутатов ПДС и «Шор».

- Что случится, если в группе Pro-Moldova будет больше депутатов, чем в ДПМ? Также не позволите им быть в Постоянном бюро? – спросила Марина Таубер.

- Мы почти убеждены, что если вы (партия «Шор») взялись за дело, мы (ДПМ) можем остаться еще без нескольких депутатов. Знаю, что у вас есть «хватка», - отреагировал Думитру Дьяков.

Вице-председатель парламента Влад Батрынча разъяснил присутствующим, что место в Постоянном бюро полагается фракции ДПМ.

- Есть более короткий путь, нужно было с самого начала вступить во фракцию партии «Шор" и тогда пропорционально вошли бы в Постоянное бюро, - посоветовал Влад Батрынча перебежчикам из ДПМ и адвокатствующих депутатов из фракции «Шор».

Согласно регламенту, новосозданная группа парламентариев может претендовать на место члена Постоянного бюро законодательного органа спустя год, передает KP.

Михаил Генчу