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Экономика
Молдавская ГРЭС готова продавать электроэнергию Молдове - напрямую .
28.02.2020

     «Premier Energy» SRL, крупнейшая в Молдове компания в сфере распределения и поставок электроэнергии, получила шесть заявок на участие в тендере на закупку электроэнергии с 1 апреля 2020 года. В частности, заявки подали молдавская государственная компании Energocom, «Mолдавская ГРЭС» (Приднестровье), Fly Ren First Solar Park, Moldelectromontaj, а также украинские ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» Рината Ахметова и DE Trading (структура ПАО «Донбассэнерго» Максима Ефимова)

Представители компании заявили, что «после технико-экономической экспертизы, мы выберем лучшее предложение. Подписав контракт, мы передадим его на визирование в Национальное агентство по регулированию в энергетике».

     А вот тут, уже возникают вопросы. На сегодняшний день до конца 31 марта электроэнергию Молдове поставляют Молдавская ГРЭС и «ДТЭК Павлоградуголь». При этом, оба поставщика продают электроэнергию не напрямую, а через Energocom, которая отпускает ее операторам по $54,2 за тыс. кВт/ч, закупая у «Молдавской ГРЭС» и «Павлоградугля» в пропорции 85% на 15% по $52,4 и $64,4 соответственно. Разница и немаленькая, соответственно остается в компании. Возникает вполне закономерный вопрос, а зачем же нужен этот посредник? 

    Молдова только на 27% обеспечивает себя электроэнергией собственного производства.

@MV


 
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