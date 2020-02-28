Ничего себе не оставил: «Умный Додон»

После того как генпрокуратура передала национальному органу по неподкупности жалобу главы партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) Андрея Нэстасе, который потребовал завести на Додона уголовное дело по статье незаконное обогащение там начали проверку.

У Игорь Николаевич, нет имущества, которое не записано на его имя. Президент Молдовы сказал, что он не боится никаких проверок, так как ему нечего скрывать. «Вы все знакомы с моей декларацией об имуществе. Кстати, мой дом записан на мое имя. Дома многих политиков, судей, чиновников записаны на тещу, шурина и так далее. Мой дом на Буюканах записан на меня. Другого имущества у меня нет, можете проверить. Если найдете — забирайте себе».

Интересно, а как же быть с имуществом его близких родственников?

По оценкам Российских СМИ состояние его брата оценивается десятками (!) если не сотнями миллионов долларов. А есть еще другие родственники, свояченицы, венчальные родители, друзья и коллеги по партии. Все они владеют фирмами, развивающими процветающий бизнес.

Это особенность молдавской политики. После того как кто то получает должность, все его родственники и друзья в одночасье становятся успешными бизнесменами миллионерами.

@MV