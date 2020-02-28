Вице-спикер парламента Михай Попшой потребовал ужесточить уголовное законодательство в сфере борьбы с наёмничеством. "В Молдове сложилась ситуация, когда наёмники сражаются в Донбассе, Сирии и других регионах мира, будучи оплачиваемыми за уничтожение граждан этих государств и рискуют получить 7 лет тюрьмы, а те, кто организовывают это - до 10 лет" - возмутился депутат Партии действия и солидарности.

Попшой потребовал вернуть положения закона от 2009 г., по которым наёмники могли быть осуждены на 5-10 лет, а организаторы "диких гусей" 10-15 лет тюрьмы.

Отметим, что однобокое рассмотрение проблемы наёмничества молдаван свидетельствует о тяжелом заболевании господина депутата. То ли отдел лицемерия в мозгу распух, то ли ещё какая часть ЦНС застыла в крике фимозного гниения. Потому что упоминая наших соотечественников в Сирии (н-р погибшего 7 февраля 2018 г. Владислава Апостола) и на Донбассе (которые почему-то прилетают домой с шевронами ДНР и военной формой, верх благоразумия), нельзя забывать и о тех наших соотечественниках, которые убивают граждан иностранных государств в славных рядах Иностранного легиона, Academy, а некоторые и вовсе официально подписав контракты с Армией США о службе в её рядах (до ужесточения миграционного законодательства). Мнится нам, таковых гораааздо больше, чем "более сотни наших сограждан, которые выявила СИБ среди воюющих на Донбассе".

По логике Попшоя надо привлекать к уголовной ответственности руководство Минобороны Франции, Пентагона и других ответственных и не очень структур. Ну а что, они платят деньги, наши воюют. Мы бы хотели посмотреть, как депутат-лицемер требует посадить минобороны США Марка Эспера на 10-15 лет в кишиневскую тюрьму №13.

Ну и второй нюанс, в подавляющем большинстве случаев наши соотечественники обзаводятся гражданством стран, в чьих интересах они воюют, за исключением, опять-таки, США, где одно с другим не очень сопрягается. Привлекать к уголовной ответственности в Молдове иностранных граждан... знаем, проходили, задерживали и отпускали.

И самое главное, наши едут воевать не от скуки и хорошей жизни. В большинстве случаев они вынуждены ехать от отсутствия каких-либо перспектив и работы на Родине. А вот в том, какая ущербная в Молдове сложилась экономика, что сотни наших сограждан покидают страну и воюют чуть ли не на всех континентах, солидная доля вины таких как Попшой, опухших лицемеров.

@GK