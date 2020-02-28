Инициатива президента о запрете унионизма через референдум подверглась общественной критике

Игорь Додон предлагает провести референдум о запрете унионизма. Социалисты ее поддержали. Тогда как многие общественные деятели и политики возмутились данной инициативой и не видят в ней логики. Многие из них задались вопросами: почему это надо делать осенью после выборов президента? Если Додон не выиграет, эта затея тихо умрет, как и многие другие инициативы? Или как?

Иван Грек, доктор истории, политический аналитик, экс-депутат парламента РМ: Заявление президента носит предвыборный характер, рассчитано на максимальную мобилизацию у избирателя-государственника в свою польз. А проводить референдум после своего избрания, если оно состоится, он не будет. Мало ли что можно обещать в избирательную кампанию?

Иван Грек говорит, что, будучи депутатом парламента, предлагал и обосновывал внесение изменений в эту142-ую статью лично президенту Владимиру Воронину и руководителю фракции Виктору Степанюку. Но его не поддержали. Аналитик утверждает, что в Конституции Молдовы итак есть достаточно статей, которые можно применять по отношению к запрету пропаганды унионизма, однако их не применяют. И если 142-я статья вносит такой диссонанс в антиунионисткую политику государства, ее давно надо было изменить, а не привязывать к переизбранию Игоря Додона на второй срок.

Многие возмущаются и недоумевают. Ведь итак есть несколько статей в уголовном кодексе РМ, под которые попадают люди, пропагандирующие уничтожение молдавского государства, ответственность за пропаганду против молдавской государственности. Тогда какой смысл обращаться к народу проводить референдум?

Игорь Тулянцев, председатель Общественного Совета «За Свободную Родину»: Почему Додон не вынесет на референдум статьи УК об измене Родины, захвату государственной власти, призыву к свержению или насильственному изменению конституционного строя РМ? В данном случае проведение такого рода референдума - откровенное вредительство и предательство. Тулянцев считает, что эта власть даже не способна разобраться с теми, кто открыто работает над ликвидацией Молдовы, имея для этого все рычаги и законные основания. Прокуратуру - суд - тюрьму. Какой к черту референдум?! Слабаки!

С ним согласен и лидер СДП Виктор Шелин: Не делайте из людей идиотов! Призывы, пропаганда ликвидации молдавской государственности запрещены Конституцией и законами РМ! Вы во власти и должны требовать от всех соблюдать их. А тех, кто нарушает, наказывать штрафами или сажать в тюрьму! Тяжела ноша власти?

Политолог Виктор Жосу утверждает, что это тот случай, когда вся власть у тебя, а что с ней делать - не знаешь. Это просто попытка отвлечь внимание от ничего не делания власти. Политические жулики.

Призывы к уничтожению страны, искажение истории Молдовы и финансирование из-за рубежа, это уже статья. Додон сказал - не только запретим, но и наказывать будем. С трудом верится. Мне кажется, что такой референдум, если он состоится, сыграет на руку унионистам. Им будет о чем орать на улицах. Они сплотят свои ряды и привлекут новых сторонников

Не слишком ли много чести столько внимания уделять потенциальным врагам государства? Целый референдум еще и на народные средства!

К вышесказанному можно добавить и другие темы, которые можно вынести на обсуждение с народом с последующим воплощением их в законодательные акты – пенсионная реформа, вступление Молдовы в ЕврАзЭС или ЕС.

А что касается запрета унионизма, там все четко сказано в Основном Законе страны. Структурам власти остается только строго за этим следить.