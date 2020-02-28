28 Февраля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Генеральный прокурор Александр Стояногло раскритиковал прежнюю деятельность Генеральной прокуратуры
28.02.2020

Генеральный прокурор Александр Стояногло раскритиковал прежнюю деятельность Генеральной прокуратуры и призвал прокуроров «навсегда покончить с прошлым, но не забывать об уроках».

Прокуроры Республики Молдова провели сегодня в Кишиневе общее собрание. В своем выступлении Александр Стояногло изложил основные правила, которым должны следовать прокуроры. «Прокуратура — это не место, где вы можете заниматься бизнесом, мониторинг образа жизни, ответственность за состояние коррупции в прокуратуре входит в задачу главного прокурора», — предупредил он.

Он также сказал, что прокуроры должны извлечь три урока из прошлого, чтобы старые ошибки не повторялись. «Урок 1: неучастие в политических процессах. Урок 2: деятельность прокуратуры должна осуществляться в строгом соответствии с законом; Урок 3: уголовное преследование должно осуществляться в свете приоритетности основных прав человека», — сказал Стояногло.

Генеральный прокурор призвал прокуроров навсегда порвать с прошлым, но не забыть об уроках. «Пришло время создать другую прокуратуру, которая будет на службе народа», — заключил Стояногло.

@VM


 
Количество просмотров:
82
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.