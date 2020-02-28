Генеральный прокурор Александр Стояногло раскритиковал прежнюю деятельность Генеральной прокуратуры и призвал прокуроров «навсегда покончить с прошлым, но не забывать об уроках».

Прокуроры Республики Молдова провели сегодня в Кишиневе общее собрание. В своем выступлении Александр Стояногло изложил основные правила, которым должны следовать прокуроры. «Прокуратура — это не место, где вы можете заниматься бизнесом, мониторинг образа жизни, ответственность за состояние коррупции в прокуратуре входит в задачу главного прокурора», — предупредил он.

Он также сказал, что прокуроры должны извлечь три урока из прошлого, чтобы старые ошибки не повторялись. «Урок 1: неучастие в политических процессах. Урок 2: деятельность прокуратуры должна осуществляться в строгом соответствии с законом; Урок 3: уголовное преследование должно осуществляться в свете приоритетности основных прав человека», — сказал Стояногло.

Генеральный прокурор призвал прокуроров навсегда порвать с прошлым, но не забыть об уроках. «Пришло время создать другую прокуратуру, которая будет на службе народа», — заключил Стояногло.

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