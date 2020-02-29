Предприниматель IT: Активная рабочая сила быстро покидает страну

Правительство Республики Молдова, Министерство экономики и Министерство финансов предпринимают различные меры, при помощи которых намерены способствовать деятельности деловой среды в Молдове. Тем не менее, по словам предпринимателя в области IT Вячеслава Кунева, данный процесс протекает слишком медленно, а в это время активная рабочая сила Молдовы ориентируется очень быстро на работу за границей, отмечает IPN.

По мнению Вячеслава Кунева, из-за препятствий, с которыми сталкивается молодежь после открытия бизнеса, она очень легко отказывается от него и ищет альтернативы за пределами страны.

„Молодежь не борется. Она думают, зачем им мучиться, когда может поехать за границу, где может получать кредиты по другим процентам, жилье. Мы должны быть первыми во многих областях. Самые амбициозные люди уезжают”, заявил Вячеслав Кунев в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова.

С другой стороны, генеральный директор Организации развития сектора малых и средних предприятий Юлия Костин сказала, что в настоящее время намного проще открыть свой бизнес в Молдове.

„В настоящее время, в сравнении с десятью годами раньше, намного легче открывать бизнес. Вступление в деловую среду очень простое, вопросы возникают позже. Вопрос выдачи разрешений, лицензий стал намного проще”, отметила Юлия Костин.

В то же время директор ОРСМСП отметила, что в стране остаются лица, у которых развито чувство бизнеса, желают сделать что-нибудь, они добиваются успеха в своих делах, навстречу им идет государство посредством программ, которые оказывают им помощь.