Но кто, черт возьми, съел чеснок?

Председатель Ассоциации патронатов металлов Валентин Ешану утверждает, что монополия в Metalferos, которой не было только месяц, вернулась. „Схемы возвращаются, укрепляются. Люди, которые служили ДПМ, теперь служат социалистам. Те же полицейские, которые покрывали различные схемы, вернулись на прежние должности и их продвингают”. Валентин Ешану утверждает, что украденные деньги попадают в карманы ПСРМ и ДПМ. И бывший президент Владимир Воронин считает, что „после исчезновения Владимира Плахотнюка, ничего не изменилось. Все они остались, только контроль был взят Игорем Додоном”, а альянс между Партией социалистов Республики Молдова и Демократической партией Молдовы всегда существовал, а нынешние переговоры между двумя формированиями имитируются.

Бережёного бог бережёт

„Семь человек, шесть из которых вернулись из Италии, и один из Кореи, имели температуру, кашель, трудности с дыханием. Все случаи показали отрицательный результат на наличие коронавируса”, - заявил директора Национального агентства общественного здоровья Николае Фуртунэ. Чтобы успокоить людей, директор НАОЗ заявил, что вирус COVID-19 не является чрезвычайно заразной болезнью „В Республике Молдова паника возникает вопреки логике вещей. Люди должны понимать, что паника является нежелательным элементом”, - заявил Николае Фуртунэ.

Решение о лузганье семечек еще не созрело

Муниципальные власти намерены специальным положением запретить выбивание ковров на территории, прилегающей к многоквартирным домам, а также в других общественных местах столицы. Кишинёвский муниципальный совет утвердил плату в размере 2 леев за пользование одним из восьми общественных туалетов, введённых в эксплуатацию в прошлом году в парках „Alunelul”, „La Izvor”, „Râșcani” и „Valea Trandafirilor”, а представители ряда неправительственных организаций подали в правительство петицию за подписями примерно 4 тыс. человек, чтобы каждая школа в Республике Молдова была снабжена туалетами внутри учреждений.

Права не просить надо, а брать

Представители редакций газет утверждают, что печатная пресса Республики Молдова в последние годы оказалась в катастрофической ситуации. Ответственность за это во многом несут местные органы власти, „которые разрушили систему распространения печатной прессы”. С прошлого года больше не выходит целый ряд газет, а одной из причин является „резкое сокращение” количества киосков, в которых продаётся печатная пресса.

Тарифы набили уже оскомину

Пять муниципальных маршрутов микроавтобусов будут приостановлены с понедельника, 2 марта. Речь идёт о маршрутах №№ 108, 129, 135, 178 и 175. Перевозчики заявляют о нерентабельности обслуживания этих маршрутов и видят два способа решения этой проблемы: либо муниципальные власти соглашаются с требованием повысить тариф на проезд в микроавтобусах, либо останется тариф в 3 лея, но муниципалитет будет предоставлять частным перевозчикам субсидии на тех же условиях, что и муниципальным транспортным предприятиям.