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Политика
Еще один депутат покинул ДПМ
29.02.2020

Депутат Георге Брашовски покинул Демократическую партию и ее парламентскую фракцию. По словам парламентария, „решение очень трудное, но ответственное, оно было вызвано последними событиями в ДПМ”. Депутат заявил, что он присоединяется к своим коллегам по парламентской группе „Pro Moldova”, передает IPN.

„За последние годы, в команде ДПМ нам удалось сделать много хороших, конкретных дел и довести до людей их уверенность в будущее. К сожалению, в настоящее время у меня нет должной поддержки в составе партии с тем, чтобы продолжить работать в данном направлении. Для того, чтобы выполнять и в дальнейшем наши обязательства, взятые перед гражданами, я решил присоединиться к своим коллегам по парламентской группе „Pro Moldova”, руководимой Андрианом Канду. У меня есть полная уверенность в том, что вместе мы сможем продолжить конкретные проекты по обеспечению европейского будущего нашей страны”, отметил Георге Брашовски на своей странице в социальной сети.

Лидер Демократической партии Павел Филип отметил в связи с этим. „Спонсоры „решили способствовать собственными деньгами и набрали”... аж семь депутатов. Сегодня они „очистили” ДПМ еще от одного, который с самого начала состоял в ушедшей группе, однако они его оставили еще несколько дней для разнообразия, дабы обманчиво показать, что все это происходит в виде каскада. Очищение ДПМ идет хорошо: те, которые пришли в партию за деньгами, поняли, что то время завершилось и они не находят больше себе места в ДПМ, так что они уходят добровольно”, заявил Павел Филип.

Георге Брашовски был избран депутатом от ДПМ по избирательному округу № 12: Сынджерей, Флорешть. Ранее он работал и примаром города Сынджерей.

В настоящее время депутаты Андриан Канду, Серджиу Сырбу, Владимир Чеботарь, Елеонора Граур, Корнелиу Падневич и Григоре Репещук покинули парламентскую фракцию, а также Демократическую партию Молдовы и создали группу „Pro Moldova”.


 
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