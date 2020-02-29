Жительница столицы едва не отправилась к праотцам - она обвиняет ресторан суши

Больше никаких «васаби» в моей жизни.

В редакцию «Блокнот Молдова» обратилась жительница столицы Ольга Токан, попросившая опубликовать историю, которой она поделилась в социальных сетях. По словам нашей читательницы, 4 февраля она посетила заведение на Рышкановке и поела там суши. Через два часа ей стало плохо прямо за рулем, и она вырвала. С того момента ее организм больше не принимал никакую еду. Поскольку Ольга находится в положении, то списала все на токсикоз. Однако с каждым часом ей становилось все хуже. Женщина обратилась в ЦМИР – там у нее взяли анализы, а через 30 минут врачи сообщили, что это не токсикоз, а пищевое отравление и перенаправили ее в инфекционную больницу.

- Очевидно, что токсикоз и инфекция – это разные вещи, и сама по себе инфекция от беременности не появляется. В инфекционке я пролежала до ночи, а потом по желтому коду была отправлена в БСМП. Кто не знает, желтый код – это уже угроза жизни. Это уже не перелом ноги или порез пальца. Это как бы предков увидеть можно! Так как мой пищевод был обожжен желчью, появились многочисленные эрозии, вследствие чего, я стала рвать кровью. Так себе ощущения, по правде говоря. У тебя сожжен пищевод, больно двигаться и даже дышать. Эрозии выявили после гастроскопии – это так называемая кишка́, которую надо глотать. Ну, как глотать: насильно ее суют. А в БСМП она самая толстая во всем городе! – пишет Ольга Токан.

После женщину вернули в инфекционную больницу, где ее вылечили от инфекции и выписали. Однако рвать она не перестала. Шли уже четвертые сутки, но ее организм отказывался принимать пищу, причем она не могла сделать даже глоток воды. В Медпарке за пять дней и ночей женщину поставили на ноги, заново научив ее желудок принимать пищу.

После выхода из больницы руководство «Васаби» попросили возместить прямые затраты на лечение (сумма оказалась немалая – 12 433 леев), однако понимания у владельца ресторана Дмитрия Опри не нашли. Его ответ Ольга приводит дословно: «вы хотите повесить на меня ваш же косяк – беременным кушать суши нельзя».

Как ни странно, в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA) об этом правиле тоже никто не слышал. Но даже если оно существует, то предупреждение об этом должно было находиться на видном месте. Но кто-то видел подобное в «Васаби»? Ольга утверждает, что такого предупреждения там нет.

- Суши я люблю, ела и ранее при беременности, в том числе и в Вассаби. Не знаю, как там работает контроль качества. Может просто в тот день у них был выходной. Можете проконсультироваться с любым гастрологом, что я и сделала, чтобы понять всю ситуацию до конца. Цитирую: «Даже если бы ты не была беременна, инфекция от плохой рыбы не миновала бы твой организм. Очень часто попадают к нам дети и взрослые с проблемами после поедания суши, так как сырая рыба провоцирует активную работу желчи, тошноту, диарею и рвоту». Все эти симптомы были у меня, так, причем же здесь моя беременность? Или у Дмитрия Опри и его сотрудников есть медицинское образование? – спрашивает возмущенная женщина.

Как ни убеждал ее директор ресторана, что за два года у них это единственное отравление, факты говорят о другом. На пост Ольги в социальных сетях откликнулись люди, которые тоже травились в Васаби и с тех пор сеть этого заведения не посещают. А в больнице ее сразу спросили, не в Васаби ли она ела, поскольку у них частые случаи отравления суши именно оттуда.

- Конечно, никаких больше «васаби» в моей жизни. Желтый код в больнице скорой помощи запоминается не только тем, кого возят на каталке. Но и близким, видевшим страх в глазах интернов, бегом ведущих по коридору бессознательное тело. Берегите себя! – заключила Ольга Токан.

Михаил Генчу