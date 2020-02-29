У троих молдавских граждан взяли анализы на COVID-19: результаты озвучила глава минздрава

У троих молдавских граждан взяли анализы на коронавирус COVID-19 за последние сутки. Это двое взрослых и один ребенок. Информацию озвучила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

''По результатам проведённых в эпидемиологической лаборатории тестов, ни в одном случае не подтвердился коронавирус. Речь идёт о вирусных заболеваниях и сезонном гриппе", - сказала министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

В то же время, сообщается о семи госпитализированных в инфекционную больницу "Тома Чорбэ". При пересечении границы у них была обнаружена высокая температура.

''Они прошли обследование. Характерные для коронавируса симптомы не обнаружены, но люди остаются под наблюдением врачей. К этому моменту нет ни одного подозрительного случая", - отметила глава минздрава.

По данным Пограничной полиции, за последние сутки в страну въехало 20 тысяч человек, включая наземный и авиатранспорт. 529 из них вернулись из Италии.

''Рейс Болонья-Кишинев - 161 человек, рейс Милан-Кишинев 78 человек, рейс Венеция-Кишинев - 151 человек, рейс Верона-Кишинев - 139 человек", - сообщил представитель Пограничной полиции Ион Николаев.

За последние сутки на пунктах пропуска эпидемиологические формуляры заполнили 1800 человек.