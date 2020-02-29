Ярмарка после мастер-класса: студенты Экономической академии устроили масленицу из собственноручно приготовленных яств

Блины с брынзой, шпинатом, курятиной, сыром и вишней можно было отведать в одном из столичных университетов. Приготовили их студенты факультета Технология и менеджмент общественного питания Экономической академии.

Такое практическое занятие организовали для них преподаватели. Они решили посвятить будущих технологов в тайны поварского мастерства.

Лилиана Лимбас решила использовать особый рецепт в состав которого входит брокколи: "Хотела приготовить что-то менее обычное, цветное. Мы привыкли к тому, что былины желтые, иногда оранжевые. А мои получились зеленные. Кроме того, они содержат меньше калорий и полезнее для здоровья."

Почти все студенты проявили творческие способности и изобретательность:

"Это секретные блины. Но есть и обычные с творогом, грибами, курятиной и картошкой. Прогреваем их 20 минут в духовке при температуре 165 градусов."

"Я приготовила целый торт из блинов. Использовала взбитые сливки. Получилось очень вкусно. Осталось украсить все клубникой или чем-нибудь еще по желанию клиента."

За ходом работы внимательно следила преподаватель Ольга Табунщик: "Это нетрадиционная форма занятий. Завершится все небольшой выставкой с продажей блинов. Задача была приготовить два типа блинов, подсчитать расходы на ингредиенты, подобрать упаковку, чтобы придать работам торговый вид. В заключительной части подведем итоги, обобщим полученный опыт, навыки предпринимателя."

Недостатка в покупателях не было. Продавали блины по пять леев за штуку или 70 леев за килограмм. Это было первое мероприятие такого рода.