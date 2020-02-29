Олег Кондрашев. Smart Cork для молдавских рестораторов и виноделов

Интервью с Олегом Кондрашевым, CEO белорусской компании EnCata и спикером проходящей сейчас в Кишиневе конференции WineTech 2.0

Олег, здравствуйте. Перед встречей с вами мне сбросили презентацию вашего стартапа Smart Cork. Как я понимаю, это основная цель вашего приезда в Молдову?

Одна из. Мы, также, ищем пути синергии с вашим, молдавским, проектом Gustos.life. Но давайте я сначала расскажу о Smart Cork.

Глядя на стол перед нами, я понимаю, что вы не только расскажете, но и покажете…

Smart Cork – это технология точного дозирования алкоголя для владельцев баров, продавцов и производителей спиртных напитков. Не нужно быть семи пядей во лбу, достаточно только поговорить с несколькими владельцами баров и ресторанов, чтобы определить одну из общих «болевых» точек. Я имею в виду бизнес-процессы развлекательного предприятия или предприятия общественного питания, связанные с алкоголем.

Какие?

Неточный разлив напитков. Незарегистрированные продажи со стороны персонала. Неравномерное расходование алкоголя в заведении разными сотрудниками. Длительное время обслуживания клиента, при наличии очереди у барной стойки. К каким проблемам это приводит? К сложной и затратной по времени процедуре учета, дозировке алкоголя «на глаз», отсутствии прозрачной системы контроля и отслеживания хранения алкоголя.

Проблемы понятны. Как решает их Smart Cork?

Smart Cork состоит из двух частей – одноразовой пластиковой «пробки» с зашитым в нее чипом и устройства с подключением к интернету, которое одевается сверху на пробку. Теперь вылить алкоголь из бутылки можно только с этим электронным устройством. Все попытки «махинаций» будут сразу видны в повреждениях пробки.

Какие возможности Smart Cork?

Есть несколько режимов. Вы можете настроить режим, назовем его «сэлфи». В этом случае даже бармен будет не нужен. Бутылка находится в перевернутом состоянии в специальном держателе. Клиенту достаточно нажать кнопку на устройстве, поднести свою банковскую карточку и устройство нальет в стакан запрограммированную порцию, например, 50 грамм виски или 150 миллилитров вина и спишет сразу деньги с вашего счета. Представьте, насколько это может ускорить работу барной стойки на каком-нибудь многолюдном ивенте?

А объем алкоголя и его стоимость…

Они программируются владельцем заведения или менеджером в специальном приложении…

Понятно. Как я понимаю, это только один из режимов работы Smart Cork?

Да. Большинство из них ориентированы на работу персонала. Есть даже специальная станция-ускоритель, к которой бармен может поднести бутылку и, тем самым, изменить «на лету» дозу алкоголя, которая будет за один раз выдана устройством.

Но, как я понимаю, front и «железо» – это только надводная часть айсберга Smart Cork. Главное его достоинство в софте?

Это вообще принцип нашей компании. Мы всегда работаем на стыке «железа» и софта. Хотя бы потому, что любое «железное» решение может быть быстро скопировано и растиражировано. А вот софт – всегда под нашим контролем.

Так что обеспечивает софт Smart Cork?

Smart Cork регулирует количество налитого алкоголя и автоматически передает оплату либо в кассу, либо на терминал. Предоставляет подробную информацию о каждой бутылке. Предотвращает кражу алкоголя. Собирает управленческую статистику: количество налитого алкоголя, расход по дням, наличие алкоголя на складе и много других показателей.

На какой стадии сейчас работа со Smart Cork? Вы начали уже предоставлять его как услугу? Ах, да, и забыл спросить стоимость пробки и устройства для Smart Cork. Они, по идее, не должны быть заоблачными…

Цена пробки будет на уровне 6 центов в больших партиях, сейчас ее цена около 15-20 центов. Устройство стоит 30-40 долларов, но оно многоразовое. Мы специально уже год тестируем его в очень жестком режиме, практически непрерывной работы, и пока сбоев нет. Так что минимум год гарантии мы сможем обеспечить. Что касается текущей стадии, то мы переходим к «промышленным» испытаниям. Сейчас в заказе 1000 пробок, мы распределим их по заведениям-партнерам, с которыми начнем уже реальную работу. И, параллельно, будем накапливать опыт уже работы Smart Cork «в поле», а не в лаборатории.

Вы говорили о синергии Smart Cork и Gustos.life…

Мы можем быть полезны друг другу в части программы Gustos.life для коллекционеров вина. Для того случая, когда в коллекции нужно контролировать место нахождения, условия хранения и защиту бутылки от вскрытия. Здесь за Gustos.life – концепция и исполнение проекта, а за нами – техническая часть контроля за бутылкой и передачи данных о ней владельцу в режиме онлайн. Мы можем обеспечить контроль четырех параметров – места положения, температуры хранения, влажности и факта открытия.

Могу только пожелать удачи… На прощание, пару слов о EnCata. Smart Cork не единственный ваш стартап?

Полное наше название – говорящее: Engineering Catalist. Мы ведем больше 50 проектов на стыке «железа» и софта в самых разных отраслях. Вы меня в Молдове так повозите по экскурсиям по винным подвалам, что я просто не могу не пригласить вас в ответ к нам в гости, в Минск..

Павел ЗИНГАН