Выращивание ягод в Молдове становится привлекательным бизнесом.

В отрасль вкладываются серьезные инвестиции. За последние семь лет площадь ягодных плантаций увеличилась в четыре раза и составляет свыше четырех тысяч гектаров. Внутренний рынок обеспечивает хороший спрос на ягодную продукцию. Проблемы развития отрасли обсудили на конференции в Кишиневе.

"Государство поддерживает производителей ягод, в первую очередь с помощью субсидий. Их общий объем достиг миллиарда. Это солидная сумма", - заявил главный консультант Минсельхоза Юрий Мудрин.

В то же время фермеры говорят, что не все так гладко. Виорел Гавруцэ из села Копанка Каушанского района выращивает клубнику в теплице уже семь лет. Ему приходится надеяться только на свои силы.

"Власти хвастают тем, что площади плантаций ягод выросли, но это не их заслуга, а результат нашего труда. Нам помогают субсидиями, которые выделяются поздно, а когда есть необходимость, их нет", - говорит фермер.

Ирина Помпуш из села Телешеу Оргеевского района отвела под малину один гектар. Бизнес развивала свои силами. Продукцию в основном реализует на молдавском рынке, но с недавного времени отправляет и на экспорт: "Есть проблемы с реализацией продукции. Думаю, нужны меры защиты отечественного производителя. В сезон продукции очень много".

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