Распродажа коммунистов в Молдове: Дьяков рассказал, как Воронин продал оптом 8 депутатов ПКРМ из 14 ушедших

Демократ Дмитрий Дьяков поведал о том, что после ухода 14 депутатов из партии коммунистов, Владимир Воронин получил внушительную сумму денег.

- О тех 14 парламентария, которые его покинули, он других слов, кроме «предатели», не искал, хотя за уход 8 из них деньги, насколько я знаю, получил сам Воронин. От кого - все знают, - написал Дьяков в социальной сети.

Больше того, Дмитрий Дьяков считает, что в 2009 году Воронин попытался подкупить его, чтобы получить пост спикера парламента.

- Почему Воронин обижен на меня? Потому что осенью 2009 года я не захотел войти в сговор с ним, и не хотел голосовать за его кандидатуру на должность председателя парламента. Помните заявления Воронина о том, что он предложил мне должность президента? Если бы я согласился, должен был за него голосовать, за Воронина – председателя парламента. Но я отказался. Вот отсюда и вся обида, - заключил Дьяков.

ПАВЕЛ МУНТЯН