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Политика
Заждались: Игорь Додон пообещал экстрадицию Владимира Плахотнюка в Молдову
29.02.2020

Напомним, что Владимир Плахотнюк покинул страну в июне 2019 года.

Правоохранительные органы Молдовы в ближайшее время обратятся к властям США с запросом на экстрадицию бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Об этом сообщил президент Игорь Додон в рамках видеоплатформы «Президент отвечает».

«На днях я разговаривал с представителями руководства США, которые подтвердили, что Плахотнюк находится на территории США. Что следует дальше. В Молдавии открыто уголовное дело на Плахотнюка. Далее компетентные органы обращаются, я думаю, что это будет сделано на днях, к партнерам в США, чтобы они приняли решение экстрадировать его в Молдавию», — сказал президент.

Напомним, что Владимир Плахотнюк покинул страну в июне 2019 года. Недавно, Андриан Канду подтвердил информацию о том, что Плахотнюк находится в Америке. Канду сообщил, что говорил с ним по телефону.


 
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