Игорь Додон посетил аэропорт Бельцы-Лядовены

Молдове необходима альтернатива Кишиневскому международному аэропорту.

Вчера, 29 февраля, Игорь Додон в рамках рабочей поездки на север страны посетил международный аэропорт Бельцы-Лядовены. Президент страны вместе с главой компании «Молдаэросервис» Виорелом Катанэ обсудили планы привлечения иностранных инвесторов для полной модернизации воздушной гавани с перспективой открытия здесь лоукост-хаба как необходимой для страны альтернативы Кишиневскому аэропорту.

- Приветствовал идею открытия при Бельцком аэропорте Авиационной школы, учитывая острую нехватку квалифицированных кадров в этой отрасли. Планируется обучение пилотов самолетов и вертолетов, технического персонала и работников наземных служб. Заверил всех в том, что руководство Молдовы уделяет повышенное внимание проекту инвестиций в Бельцкий аэропорт и будет оказывать всю необходимую поддержку для успешной реализации намеченных планов, - написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Ранее власти объявили о проекте реорганизации трех государственных предприятий, которые управляли или управляют аэропортами. Госпредприятие «Moldaeroservice», которое управляет аэропортом Бельцы-Лядовены и Международным аэропортом Кишинева, планируется объединить с «Международным аэропортом Маркулешт», а затем преобразовать их в акционерное общество «Аэропорты Молдовы».