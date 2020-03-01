Генпрокурор запретил устраивать маски-шоу у экономических агентов

В 2019 году в Высший совет прокуроров поступило 270 жалоб от граждан с ходатайствами о проверке учреждением деятельности прокуроров.

Об этом сообщила председатель ВСП Анжела Мотузок, отметив, что эти петиции вызывают серьезную озабоченность по поводу профессионализма прокуроров. По данным председателя ВСП, в 2019 году было проведено 51 дисциплинарное разбирательство в отношении прокуроров, по результатам которых были применены наказания в виде выговора, предупреждения, снижения заработной платы, а также освобождения от должности. Кроме того, 170 запросов в отношении прокуроров было направлено в Прокурорскую инспекцию.

Анжела Мотузок также напомнила об изменениях, внесенных в Закон о прокуратуре, и том, что в 2019 году ВСП впервые уведомил об имеющихся у него опасениях Консультативный совет европейских прокуроров. После публичного обсуждения европейская структура вынесла свое заключение, указав на необходимость избегать любого необоснованного вмешательства в деятельность прокуроров со стороны других ветвей государственной власти, в особенности при отборе прокуроров, назначении их на должность и продвижении по службе.

Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло назвал одной из приоритетных задач прокуратуры невмешательство в работу экономических агентов. Исключения составляют случаи, когда выявленные уполномоченными органами нарушения подлежат уголовной ответственности.

- Я запрещаю устраивать маски-шоу у экономических агентов, арестовывать бизнесменов за экономические и финансовые проступки, производить иные специальные следственные действия и действия по уголовному преследованию, не вытекающие из реальной ситуации. Оценка этой деятельности за предыдущий период продемонстрировала абсолютную неэффективность этих мер и привела к массовым нарушениям прав человека, к уничтожению бизнеса, к незаконным расследованиям в отношении многих сотен людей, - заявил Александр Стояногло.

Генпрокурор назвал еще более трагичной ситуацию, когда незаконные расследования проводятся в отношении граждан. По его словам, следили практически за всеми: политиками, гражданскими активистами, неудобными адвокатами, бизнесменами, журналистами и простыми гражданами. А для специализированных прокуратур соревнование в проведении маски-шоу, задержаний, арестов, обысков стало обычным рабочим набором, сообщает ipn.md.

- Мы дошли до того, что Европейский парламент выступил с заявлением, в котором он признал, что в Республике Молдова имеются политические дела, и призвал наши власти принять меры по восстановлению прав людей, - указал генпрокурор.

Стояногло призвал прокуроров не забывать о том, что в Молдове все еще действует принцип презумпции невиновности.

- Мы должны перестать видеть в каждом гражданине потенциального преступника. Интригам и группировкам в прокуратуре нет места. Правило номер один: прокуратура – это не бизнес. Прокурорам бизнесменам следует искать работу в другом месте. Пришло время построить новую прокуратуру, которая будет служить людям, - заключил Стояногло.

Михаил Генчу