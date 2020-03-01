Какие были времена: Как Бирштейн со Снегуром торговался

Заявление главы МИДЕИ Аурела Чокоя о том, что в 1992 году дислоцированная на востоке Молдовы российская армия вмешалась, чтобы остановить кровопролитие на Днестре, вызвало ярость комбатантов. Группа ветеранов войны в Приднестровье вышла на протест, требуя отставки Чокоя. Свое негативное отношение к высказыванию министра-дипломата выразили на пресс-конференции бывшие депутаты из общественной организации «Парламент-90». Их поддержала правая парламентская оппозиция, потребовавшая внести в повестку дня ближайшего заседания законодательного органа вопрос о вотуме недоверия министру МИДЕИ. О том, как была прекращена война, о миротворческой роли российских политиков и военных рассказал министр обороны Ион Косташ в книге «Дни затмения», фрагмент из которой мы приводим.

Первые шаги по разведению сторон, в первую очередь – выводу из города тяжелого вооружения - были предприняты 7 июля. В Приднестровье прибыли полномочные представители президента России Бориса Ельцина, и при их посредничестве на военном аэродроме в селе Лиманское (Украина) произошла встреча приднестровской и молдавской сторон. Москву представляли главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник В.Семенов и командующий 14-й армией генерал-майор А.Лебедь…

…9 июля в Хельсинки президенты России, Румынии и Молдовы подписали соглашение о прекращении огня. А 21 июля в Москве Мирча Снегур и Борис Ельцин в присутствии Игоря Смирнова поставили подписи под соглашением «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова» и отметили это событие, чокнувшись бокалами криковского шампанского. «Все произошло в считанные дни, - писала Елена Даниелян. - Визит Руцкого в Кишинев, визит Снегура в Москву, снятие с должности министра обороны Косташа и министра безопасности Плугару, ввод «миротворческих сил» 14-й армии, наконец, создание нового «коалиционного правительства» в Кишиневе, составом которого довольны в Тирасполе и в Москве».

10 июля в Брюсселе в штаб-квартире Европейского сообщества был подписан договор о выделении Республике Молдова первого кредита в ее истории в размере 27 милионов экю. Нашу делегацию возглавлял министр внешних экономических связей Андрей Кептене. Но поводов пить шампанское на самом деле было мало…

… Генеральный штаб ВС РФ получил задание разработать план проведения в Молдове миротворческой операции. Формат был таков: от России - шесть отдельных батальонов, от Молдовы и Приднестровья - по три батальона, все без тяжелого вооружения численностью по 400 человек. Предлагалось прекращение огня в течение семи суток с момента подписания соглашения, отводе воинских формирований и создании зоны безопасности. Договорились также о формировании военно-политического органа по руководству миротворческой операцией – объединенной контрольной комиссии, подчинив ей трехсторонние совместные миротворческие силы. Местом работы ОКК стали Бендеры. 29 июля начался ввод миротворческого контингента России.

Мирча Снегур впоследствии заявлял, что мирное соглашение было достигнуто благодаря посредничеству российского коммерсанта Бориса Бирштейна - хозяина компании «Seabeco», имевшей на тот момент подразделения в Торонто, Цюрихе и Кишиневе. Имел ли место на самом деле факт содействия Бирштейна в заключении мирного соглашения, а если был – то какая цена была заплачена далеко не бескорыстному посреднику? Подробности не были озвучены.

В книге «Откровенные диалоги» Мирча Снегур сделал следующее нервозное заявление: «Генерал А.Лебедь в завершении конфликта не сыграл никакой роли. Роль его – никакая». О роли Бирштейна в событиях 1992 года экс-президент рассказал скупо: «Я был очень удручен этим конфликтом. Мои нервы были уже на пределе и силы на исходе. И вот в один день ко мне зашел Борис Иосифович Бирштейн, известный инвестор – скажем так – для Республики Молдова. Кстати говоря, кроме него я не знаю других инвесторов, которые бы что-то значительное вложили бы в нашу экономику. И, насколько я знаю, он понес только убытки в РМ. Я говорю о том периоде времени. Так вот, зашел ко мне Б.Бирштейн, уже не помню, по какому вопросу. Он, бывало, заходил ко мне и раньше, советовался. И в ходе беседы он, видимо, почувствовал мое состояние. Поинтересовался, как идут дела. Я ему в ответ откровенно признался, что очень плохо, что мне уже невмоготу узнавать о ежедневных жертвах, ситуация сложилась тупиковая etc... И он тогда предложил мне встретитсья с А.Руцким, вице-президентом России. Я согласился. И Б.Бирштейн полетел на своем самолете и привез А.Руцкого в Кишинев. И мы стали обсуждать данный вопрос... Вместе с ним был еще В.Баранников... Глава службы безопасности. Царство ему небесное. И мы договорились между собой. Было принято политическое решение. Они сослались на то, что у них есть опыт "по замораживанию конфликта”. Назвали какую-то "горячую точку”. Не помню, какую. После этого они полетели в Тирасполь, насколько я знаю, довольно жестко там сказали: "Все, мы приступаем к примирению сторон. Прекратите огонь!”» (с. 165-166).

Версия Снегура из рук вон плоха, он сам это понимает и недаром колеблется, называя Бирштейна инвестором. Что мог инвестировать в нашу экономику иностранец в годы войны, еще до начала эпохи массовой приватизации и до введения молдавского лея? По какому вопросу заходил свободно к президенту «посоветоваться»: спрашивал о курсе обмена американских долларов на молдавские купоны?

В 90-е годы Бирштейн был личностью, окутанной тайной, но потом стало понятно, что это был международный авантюрист, каких много было в истории, по-видимому, тесно связанный с разведками сразу нескольких стран… «Бирштейн не скупился на дары, - писал Пол Хлебников в книге «Крестный отец Кремля Борис Березовский, или история разграбления России». – В начале 1993 года он пригласил жен Баранникова и первого заместителя МВД на трехдневную прогулку по швейцарским магазинам, где две дамы совершили покупки на 300 000 долларов: меха, парфюмерия, шарфики, часы и так далее (все за счет «Seabeco») – привезли трофеи в Россию в чемоданах. Им пришлось заплатить 2000 долларов за двадцать мест лишнего багажа, но «Seabeco» оплатила и этот счет. Баранникова и первого заместителя министра МВД уволили, но дело возбуждать не стали».

Странное совпадение: молдавские газеты в это время сообщали о путешествии «бабака» и членов его команды в Канаду, оплаченном «Seabeco», а также писали о не очень чистых делах молдавских дипломатов, назначенных президентом по протекции Бирштейна. Как Бирштейн оказался в Молдове, в каком качестве ее посещал и какие строил планы?

Некоторый свет на эту темную личность пролила 3 октября 2005 года швейцарская газета «Le Temps», написавшая о роли Бирштейна в пропаже в начале 90-х годов киргизского золота. Бишкек обвинял в хищении миллиарда бюджетных долларов бывшего президента Аскара Акаева, свергнутого после 14 лет правления и укрывшегося в России. Киргизская юстиция передала швейцарскому послу Петеру Буркхарду список членов президентского окружения и фирм, замешанных в хищении. По информации «Le Temps», в 1991-1992 годах по распоряжению Акаева в Цюрих было переправлено золота, добытого на месторождениях в Киргизии, на 23 миллиона долларов. Благородный металл был очищен и обработан в Швейцарии, а золотые слитки помещены в цюрихский банк «Indosuez» на счет подставной либерийской компании «Wico International Ltd». Она контролировалась киргизским режимом и цюрихской компанией «Seabeco», которая упоминается как «получательница» большей части партий золота, поступавших из Киргизии.

«Seabeco» и ее глава Бирштейн к тому времени были известны швейцарской юстиции: в 1994 году в Цюрихе было открыто уголовное дело в связи с их деятельностью… Однако из-за нежелания Бишкека сотрудничать со швейцарским правосудием процедура была прекращена, а сам Бирштейн после неприятностей с киргизским золотом покинул фешенебельный квартал Цюриха и перебрался в Кишинев. Юрген Рот, германский специалист по русской мафии, утверждал, что в начале 90-х Бирштейн имел «тесные связи в российских преступных кругах». Федеральное бюро расследований США назвало компанию «Seabeco» фирмой, «связанной с организованной преступностью». Швейцарский филиал «Seabeco» был ликвидирован в 1996 году, а в Молдове «Seabeco» продержалась дольше, чем где бы то ни было.

Всем хорошо известно, какие на самом деле «убытки» понесла у нас эта компания. При Снегуре Бирштейн получил немалые преференции для своего молдавского бизнеса, за что профинансировал по просьбе главы государства создание в 1996 году пропрезидентской Демократической конвенции. Московские газеты сообщали, что часть денег – 130 тысяч долларов - везла в Кишинев задержанная в московском аэропорту «Внуково» Наталья Герман, дочь Снегура… Экс-президент яростно отрицал этот факт, назвав всю историю с чемоданом денег «предвыборной клеветой» и указав, что Наталья Снегур выиграла суды по обвинению газетчиков в клевете. (Через много лет Снегур выиграл иски к газетам, и они опровергли эту информацию как не соответствующую дейтвительности. – Ред.).

Война 1992 года безнадежно испортила имидж «бабака», и он проиграл своему конкуренту во втором туре президентской гонки. После этого практичный Бирштейн не колеблясь переключился на Петра Лучинского, создал в Кишиневе телеканал «NIT» (его название расшифровывалось как «New Ideal Television» - «Новое идеальное телевидение»). Российский олигарх стал героем телепередач, одаривая на камеру жалкими подачками нищих молдавских крестьян, которых сам же и ограбил. Впоследствии телеканал «NIT» был продан посредникам из окружения Владимира Воронина, после чего на долгие годы переключился на пропаганду образа «коммуниста номер один».

Последний и самый крупный скандал с Бирштейном разразился в Молдове в 2006 году, когда ирландская компания «Intercomsoft», принадлежащая ему на пару с бывшим управляющим делами ЦК КПМ Владимиром Колесниченко (уставной капитал фирмы составлял 127 евро), подала в международный арбитраж в Женеве иск к правительству Молдовы на 41 миллион долларов. Кишинев выдвинул встречный иск на 30 миллионов. В центре скандала оказалось соглашение между «Intercomsoft» и правительством от 1996 года о поставках в нашу страну оборудования и технологий для изготовления паспортов, удостоверений личности, водительских прав и других документов. Заключенное при Снегуре, соглашение действовало также при Лучинском и Воронине, причем заказчиком выступал Моложен – сначала министр информационного развития, затем глава государственного предприятия «Центр информационных ресурсов "Registru"». Скандал начался после того, как Кишинев отказался продлевать невыгодный контракт, ссылаясь на мошенничества в ходе поставок.

На молдавских граждан произвел большое впечатление тот факт, что платежи нашей стороны составляли 40 процентов от суммы, которая выплачивалась каждым получателем документов, причем каждые два года суммы должны были увеличиваться. Много лет все эти деньги шли не в бюджет страны, а в офшор… Бирштейн за это время засветился в ходе реализации неких деловых проектов в Израиле, после чего Авигдор Либерман, премьер-министр этой страны (урожденный кишиневец), втянутый в грандиозный коррупционный скандал с полицейскими расследованиями и кипрскими счетами, вышел из состава правительства.

Мирча Снегур к этому моменту создал уже не одну книгу о своей ключевой роли в истории борьбы Молдовы за независимость. Первый президент всегда находил общий язык как со вторым, так и с третьим президентами – ведь они много лет любезно раскланивались, встречаясь в коридорах ЦК КПМ, и даже спонсоры у них были общие. Все трое глав государств ни до, ни после отставки никогда не проливали свет на свои таинственные сделки с Бирштейном и не признавали своей ответственности за расчленение Республики Молдова.

По приднестровскому вопросу было принято 31 решение парламента и президиума парламента, из них 24 – это прямые указания министрам обороны и внутренних дел сделать все возможное для сохранения целостности страны. Мирча Снегур как главнокомандующий непосредственно участвовал в анализе боевой обстановки и принятии решений, в соответствии с боевым уставом отдавал устные приказы, которые войска неукоснительно выполняли. Это элементарно доказуемо… Но, тем не менее, Снегур поддерживал разговоры о том, что он был якобы оттеснен Друком и Косташем от принятия решений, касающихся вопросов безопасности и территориальной целостности государства, а потому ни за что не несет ответственности, что он был чем-то вроде миролюбивой компоненты, а движущей силой агрессии были другие.

Ведя переговоры о мире с сомнительным посредником Бирштейном, ожидавшим огромных комиссионных, Мирча Снегур расписывался в своей дипломатической импотенции, в неумении организовать и вести переговоры самостоятельно как глава государства. Вполне естественно, что ему не хотелось после этого видеть рядом с собой людей, которые являлись свидетелями его проколов как верховного главнокомандующего и главы государства. Так президент освободил меня от обязанностей министра обороны. Он сделал это по совету и настоянию того же Бирштейна…

... По моему глубокому убеждению, главной причиной бендерской трагедии было то, что Снегур во всех вопросах, и особенно в военных, прислушивался к льстецам, хитрецам и подхалимам, умевшим говорить ему именно то, что он хотел услышать. Для президента непререкаемыми авторитетами были те, кто знал: лучшим путем к сердцу и уму «первого» было соглашаться с ним во всем. К примеру, «великий военный стратег» Оборок вечером в день штурма Бендер, перед тем, как Анточ с подачи Снегура дал распоряжение Гамурарю ввести в город бригаду полиции особого назначения, доложил президенту, что Бендеры находятся под нашим полным контролем, что он, Оборок, лично уже организовал блокирование города по всему периметру бетонными блоками, в результате чего гвардейцы с казаками спешно в панике бегут. Одним словом, город наш и врагу его никогда не видать... Это было то, чего ждал Снегур, хотя это и была абсолютная неправда. Таких примеров оптимистичных докладов и речей, а также нашептываний на ушко в попытке заставить президента смотреть на события сквозь розовые очки можно привести множество…

…Мирча Снегур, использовав тех, кто стоял у истоков создания государственности, кто воевал, избавился от них, вытеснив из политики. Сам первый президент Молдовы, в свою очередь, был предан аграриями и «верными» советниками, которые отплатили ему его же монетой. Предательство порождает предательство - это логика жизни.

Мне жаль офицеров, солдат, резервистов министерства обороны и МВД, которые погибли в ходе этой преступной войны, защищая свою землю, жаль их родных и близких. Это были герои. Правители приходят и уходят, а память о тех, кто отдал жизнь за Родину и ее территориальную целостность, остается навсегда.