Экс-демократ Георгий Брашовский назвал причины ухода из ДПМ

Бывший демократ Георгий Брашовский мотивирует свой уход из ДПМ последними событиями, происходящими в Демпартии, а также тем, что ранее взятые на себя обязательства могут быть реализованы им только с группой Pro Moldova.

«Последние события в Демократической партии Молдовы заставили меня принять очень трудное, но обдуманное решение, - написал экс-демократ на своей странице в Facebook, сообщает unimedia.info. - Я заявляю, что решил покинуть фракцию Демократической партии Молдовы и команду ДПМ.

За последние несколько лет в команде Демократической партии мы смогли сделать много хороших вещей, воплотить в жизнь конкретные факты и вселить в людей уверенность в будущее. К сожалению, в настоящее время у меня больше нет необходимой поддержки внутри партии для продолжения работы в этом направлении.

Чтобы выполнить взятые на себя обязательства перед гражданами, я решил присоединиться к своим коллегам в парламентской группе Pro Moldova, которую возглавляет Андриан Канду. Я полностью уверен, что вместе мы сможем продолжить конкретные проекты для европейского будущего нашей страны!

Я заявляю, что и впредь буду уделять внимание потребностям и проблемам жителей района Сынжерей, а также 6 мэрам района Флорешты, я буду продолжать поддерживать местную команду и всегда буду рядом с людьми!».

В посте на своей странице в Facebook лидер группы Pro Moldova Андриан Канду отметил, что ценит этот поступок: «Еще один человек с вертикальностью и ответственностью перед нацией и страной присоединился к Pro Moldova сегодня. Мы ценим мужество г-на Георге Брашовского, депутата от одномандатного округа №. 12 - Сынжерей, один из парламентариев, посвятивших себя благосостоянию народа, процветанию страны и ее европейскому будущему».

Напомним, что вчера почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков сообщил, что Демократическую партию Молдовы покинул еще один депутат - Георге Брашовский, решивший присоединиться к группе Pro Moldova.