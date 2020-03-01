ТОП-10 расколов в молдавской политике

Принимая во внимание раскол в Демократической партии, ТРИБУНА решила напомнить о других политических расколах, имевших место в Республике Молдова за годы независимости, разместив их в условном рейтинге

1). Выход поддержчиков Мирчи Снегура из АДПМ

В 1995 году группа поддержчиков тогдашнего президента Мирчи Снегура вышла из Аграрно-демократической партии Молдовы (АДПМ), которая правила страной. Потом они создали Партию Возрождения и Примирения Молдовы (ПВПМ), которая после парламентских выборов от 1998 года пришла к правлению вместе с другими формированиями демократического направления. ПВПМ прекратила свою деятельность в 2002 году.

2). Выход поддержчиков Петра Лучинского из АДПМ

Тоже из АДПМ, но позже чем поддержчики Мирчи Снегура, вышла группа поддержчиков Петра Лучинского. В 1996 году Петр Лучинский стал президентом РМ, а в 1997 году его поддержчики создали Движение за демократическую и процветающую Молдову. После парламентских выборов от 1998 года Движение пришло к правлению вместе с другими силами демократического направления и правили до 2000 года. В 1999 году Движение изменило свое название, став Демократической партией Молдовы.

3). Выход поддержчиков Петра Лучинского из ДПМ

В 1999 году после того, как ДПМ стало отдаляться от президента Петра Лучинского, многие его поддержчики вышли из парламентской фракции демократов, объявив себя независимыми депутатами. Потом одни из них участвовали в создании Центристкого союза Молдовы (ЦСМ), который в результате досрочных парламентских выборов от 2002 года пришел в парламент в рамках Блока «Альянс Брагиша».

4). Выход многих депутатов и передовых активистов из ХДНП

После того как в 2005 году депутаты Христианско-Демократической Народной партии (ХДНП) проголосовали за переизбрание Владимира Воронина на должность президента РМ, партия столкнулась со многими движениями раскола. Так, на протяжении нескольких лет из рядов формирования выходили депутаты, территориальные лидеры, члены партии. В результате, начиная с 2009 года ХДНП осталась вне парламента.

5). Выход группы Филата из ДПМ

В 2007 году Влад Филат и группа его поддержчиков вышли из ДПМ и создали Либерально-Демократическую партию Молдовы (ЛДПМ). В результате парламентских выборов от апреля 2009 года ЛДПМ стала парламентской партией, а в результате досрочных парламентских выборов от июля 2009 года – пришла к правлению. ЛДПМ находилась у правления до начала 2016 года.

6). Выход группы Цуркана из ПКРМ

После перехода коммунистов в оппозицию в 2009 году последовал ряд выходов из партии, а первой стала группа, возглавляемая Владимиром Цурканом. Группа примкнулась к Партии «Единая Молдова», а Владимир Цуркан стал лидером формирования. В 2010 году формирование участвовало в досрочных парламентских выборах, но не переступило избирательный порог.

7). Выход группы Мишина из ПКРМ

Другой группой, вышедшей из ПКРМ, была группа, возглавляемая Вадимом Мишиным. Потом группа вместе со своими поддержчиками создала партию «Возрождение», но формирование так и не зашло в парламент, хотя делало попытки в этом направлении.

8). Выход группы Додона из ПКРМ

В 2011 году группа из 3 депутатов (Игорь Додон, Зинаида Гречаный и Вероника Абрамчук) вышли из ПКРМ и вскоре приняли на себя руководство Партии Социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Сначала под руководством Игоря Додона, а затем – Зинаиды Гречаный, ПСРМ постоянно развивалась, и в настоящее время она является правящей партией.

9). Выход группы Лянкэ из ЛДПМ

В 2015 году бывший премьер-министр Юрие Лянкэ и группа его поддержчиков вышли из Либерально-Демократической партии Молдовы (ЛДПМ) и создали Европейскую Народную Партию Молдовы (ЕНПМ). Несмотря на то, что партия не участвовала ни в каких парламентских выборах, после соглашения с ДПМ, в 2017 году ЕНПМ пришла к правительству, на втором месте после демократов. В настоящее время, ЕНПМ находится в экстра-парламентской оппозиции.

10). Выход многих депутатов из ПКРМ и ЛДПМ в 2016 году

В январе 2016 года две большие группы депутатов откололись от Партии Коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) и Либерально-Демократической партии Молдовы (ЛДПМ) и вместе с депутатами-демократами и либералами создали правящую коалицию, которая назначила правительство Филипа. Впоследствии эти депутаты вступили в одну партию – в ЛДПМ, а другая часть – в ЕНПМ.