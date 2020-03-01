Президент Молдовы поздравил граждан с "Мэрцишором"

Глава государства искренне поздравил всех наших сограждан с приходом весны. День 1 марта, отметил Игорь Додон, имеет особое значение для каждого из нас, ведь он знаменует начало долгожданной весны и праздник Мэрцишор — символ нашего народа.

– Уверен, где бы вы ни находились, в стране или за ее пределами, в эти дни в дань традиции вы подарите близким вам людям сувениры из красных и белых нитей.

Прикрепляя к одежде мэрцишор, каждый из нас становится чуть ближе к дому и к родным краям. Я рад, что эти нити и сегодня объединяют наших граждан по всему миру. Желаю всем вам солнца и душевного спокойствия, здоровья, оптимизма и добрых мыслей о нашей Молдове! – подчеркнул президент.