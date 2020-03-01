Молдову на "Евровидении-2020" представит Наталья Гордиенко

Именно этого артиста выбрали молдавские телезрители и профессиональное жюри: теперь она отправится в Роттердам.

На "Евровидение-2020" от Молдовы поедет Наталья Гордиенко. Наша страна будет представлена композицией Prison. За эту песню свои голоса отдали телезрители и профессиональное жюри.

"Комсомольская правда" весь вечер рассказывала о том, что происходило на сцене главного музыкального конкурса страны, и за его кулисами.

"Евровидение-2020" - это уже 65 й по счету, юбилейный конкурс. Право на его проведение получили Нидерланды после победы их представителя Дункана Лоуренса с песней "Arcade" в 2019 году.

"Евровидение" - один из наиболее известных песенных конкурсов в мире, который проводится с 50-х годов ХХ века. Внутри каждой страны выбирают своего участника на песенный смотр.

Согласно правилам, Европейский вещательный союз не вмешивается в процесс выбора исполнителя на отборочном этапе. Страна-участник самостоятельно решает, кого ей отправить на конкурс и как именно артисты будут бороться за эту возможность. Выступления оценивают либо зрители путем голосования, либо экспертное жюри. Возможны и смешанные варианты.

Евровидение-2020 пройдет под девизом "Open Up" - "Откройся". Слоган выбран не случайно. Он оставляет легкую недосказанность для того, чтобы любой желающий имел возможность вложить свой смысл в эту фразу.

"Мы говорим: откройся музыке, откройся Роттердаму, откройтесь друг другу. Почувствуйте свободу и дополните этот слоган так, как хочется только вам", - пояснил исполнительный продюсер Евровидения-2020 Сиетсе Баккер.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ