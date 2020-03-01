В продолжении истории с Ниной Фрунзе, которой позвонил Президент...

В этой истории печально всё. Политики, использующие простых людей для пиара. Журналисты из противоположного лагеря, использующие повод для антипиара этих политиков. Дети, которые забывают тех, кто их вырастил. А ведь таких историй много, и их герои остаются наедине со своими проблемами.

ZdG поговорил с женщиной, которой звонил президент. Нина Фрунзе - человек с ограниченными возможностями. Кроме тяжёлой жизни инвалида 1 степени на мизерные средства от государства, у неё ещё ворох проблем.

В её старом унаследованном от родителей доме течёт крыша, и она думала, что президент может помочь и ей. Однако, после звонка с ней связались и сказали, что могут помочь с жильём только многодетным семьям.

Дети Нины уже взрослые и не могут ей оказывать должной помощи. Но после выхода истории в прессу, вроде как дочка заберёт Нину Фрунзе к себе жить.

@GK