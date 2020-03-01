Нэстасе спешит на самоудаление, идет к уничтожению себя в политике...

Лидер партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе готов выдвинуть себя кандидатом на пост президента Республики Молдова.

Андрей Андреич, пошёл ва-банк. Теперь только два пути - или побеждать, что абсолютно нереально, или писать политическое завещание, потому что карьера может закончиться у эффективного экс-министра внутренних дел, крестоносца, уже к осени.

Согласно нашим беседам с разумными социологами, Майя Санду уже поглотила весь рейтинг Нэстасе. Как и его партию. У политика теперь осталось лишь два очень условных как бы преимущества - финансовая поддержка Виктора и Виорела Цопа (и возможность продаться в интересах Игоря Додона, отработав на переизбрание действующего президента), а также узнаваемость, но не рейтинг, в районах. Ни один из этих факторов не критичен для западных партнеров, если они решат волевым решением Нэстасе с гонки подвинуть.

У ДиП были альтернативные кандидаты, которые могли бы позволить и Нэстасе и партии сохранить лицо и более плавно отрулить на перезагрузку формирования. Но нет такой ситуации, в которой молдавский политик не уступил бы своей гордыне и чванству.

@GK