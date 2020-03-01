В Кишинёве запретят выбивать ковры во дворах многоэтажек. Штраф - шесть тысяч леев

Чистка ковров под запретом. Жителей столицы, которые будут выбивать ковры во дворах многоэтажек, хотят штрафовать на шесть тысяч леев. Власти подготовили проект, предусматривающий наказание для горожан, которые доставляют таким образом неудобства остальным горожанам. По их словам, пыль с ковров оседает на детских площадках, а также на припаркованных во дворе автомобилях.

Жительница столицы Раиса Кобылян говорит, что выбивает ковры примерно раз в неделю: "Плохо пылесосить ковры в квартире. Иногда их нужно выносить и на улицу. Это неправильно, что хотят делать власти, штрафовать нас. Мы против. Сейчас они ко всему придираются, лишь бы штрафовать и сдирать с людей деньги. А нам, пенсионерам. откуда брать их, чтобы платить?".

Такого мнения придерживаются и соседи женщины: "Это уже не нормально, сколько я себя знаю, мы выбивали ковры и не только. А машины не загрязняют окружающую среду, от них намного больше грязи?".

Кроме того, власти намерены убрать из дворов и площадки для сушки белья. По их словам, они портят вид города. И эта инициатива вызвала недовольство горожан:

"Я живу на первом этаже, у меня нет балкона, где мне вывешивать белье, негде. Не знаю, всю свою жизнь пользовалась этими верёвками, сейчас им уже кажется, что это некрасиво".

"А где мне вешать сушиться белье? Я живу на первом этаже, без балкона. Где сушить вещи? Практически все вывешивают на улице. Здесь вот белье, там".

За соблюдением новых положений будут следить работники муниципального управления Жилищно-коммунального хозяйства. Сообщать о нарушителях в полицию смогут и рядовые граждане. После того, как проект пройдет общественные дебаты, его направят на утверждение в мэрию.

"Граждане могут подать заявки в письменном виде в управление ЖКХ или же на онлайн платформе eu.chisinau.md, которую мы запустили. Каждый горожанин с доступом к интернету сможет сообщить нам свою позицию", - рассказал глава муниципального управления ЖКХ Ион Бурдюмов.