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Семья
А вы подготовили свой дом? "Советы бывалых"
01.03.2020

    Пока молдавские власти изрекают абсолютно бесполезные мысли, а граждане потихоньку выметают продукты из магазинов, чиновники из федерального ведомства защиты гражданского населения и помощи при катастрофах Германии подготовили рекомендации.

     Для 10-дневного карантина гражданам ФРГ рекомендуется иметь дома на одного человека 20 литров питьевой воды, 3,5 килограмма крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса, 2,5 килограмма консервированных овощей и орехов, четыре килограмма сухофруктов и консервированных фруктов, 2,6 килограмма молока и молочных продуктов, 1,5 килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 0,4 килограмма жиров и растительного масла, а также в приемлемом количестве сахар, мед, мука, бульонные кубики, шоколад и печенье.

    Данный объем продуктов обеспечивает потребности в 2200 ккал в день для взрослого человека на 10 дней.
Кроме этого, в обязательный домашний набор также должны входить: запас лекарственных средств, свечи, газовая горелка, фонарь, батарейки, а также средство для дезинфекции.

    Советуем обратить внимание на данный список и не покупать лишнего в магазинах.


 
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