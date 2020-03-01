Экс-спикер парламента полон русофобии. Если вы сомневались в политическом окрасе Адриана Канду, и вас не убеждали ни его постоянные антироссийские высказывания, вечные полеты в США к "родителям демократии", то, может, вы поймете хотя бы сейчас, что ребята, которые объявили себя Pro Moldova, на самом деле исполняют чужую волю и чужие интересы.

Как сообщает deschide.md, накануне 2-го марта, которое в Молдове считается датой начала приднестровского конфликта, Канду предложил начать завтрашнее заседание парламента с обсуждения этой темы (давным-давно надоевшей молдавскому обществу) и потребовал от РФ "убрать свои войска с территории Республики Молдова". В общем, уже привычный нарратив в рамках прозападной парадигмы видения этого конфликта - "российские войска", "имперские силы", и прочие далекие от истины штампы.

Упомянул Канду и о ветеранах конфликта, которые, по его мнению, нуждаются в дополнительных привилегиях и защите - еще бы, ветеранам неприятно, когда им говорят в лицо о том, что они на самом деле ничего не защищали, а просто стреляли в других молдаван. Гораздо приятнее ведь, когда из твоих преступлений лепят подвиг...

Сам Канду, будучи ключевым членом ДПМ, удерживавшей власть в течение нескольких лет, пальцем о палец не ударил для этих самых ветеранов. Но это не мешает нагло выдвигать требования другим. Свое "послание" Канду попытался передать при должном антураже - явился, с мешками под глазами, к мемориалу, который, якобы, символизирует трагедию приднестровской войны и повторил слова, которые, судя по всему, приготовили для него "западные партнеры".

В общем, теперь стало понятнее, зачем эти ребята решили покинуть ДПМ - чтобы продолжать служить своим западным хозяевам и примкнуть к лихорадочно формируемому антироссийскому блоку, который после десяти лет разграбления Молдовы внезапно остался не у дел после того, как социалистам удалось сформировать свое правительство.

Дан Дудка