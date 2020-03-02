Фармацевтическим компаниям не дадут наживаться на панике граждан

Налоговая инспекция начала проверки аптек по всей территории Молдовы в связи с правительственным постановлением о ценах на социально значимые лекарственные средства.

В постановлении говорится, что на медицинские маски, перчатки и дезинфицирующие средства входят в категорию товаров, на которые торговая наценка не может превышать 20%.

- Государственная налоговая предпринимает меры по социальной защите, проводя 27 февраля налоговые визиты во все аптеки страны. Со 2 марта налоговые инспекторы проведут внеплановые проверки в фармацевтических компаниях, чтобы не допустить нарушения законодательных положений, касающихся цен на маски, перчатки и дезинфицирующие средства, - отметили ведомстве.

Руководство Налоговой инспекции рекомендует экономическим агентам не допускать нарушений законодательства и следовать закону.

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