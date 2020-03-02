Ткачук о засухе и нехватке рабочей силы: Надвигается страшная беда

Марк Ткачук, член Член Исполнительного комитета Партии коллективного действия Гражданский конгресс комментирует ситуацию в стране и отвечает на вопрос, почему страну нужно спасать? Передает eNews.

«Сегодня наши аграрии остались один на один с такой бедой, с засухой. Никто не собирается им оказывать содействие, даже говорить об этом. Вы слышали в нашей повестке дня, что у нас надвигается климатическая катастрофа? А ведь это очень важно, там много людей работает, а всем наплевать. С другой стороны, происходит депопуляция, нас остается в Молдове очень и очень мало».

Ткачук считает, что надвигается еще одна проблема - российский кредит на строительство дорог. Что готовит власть? У нее нет такого большого количества рабочих рук. Надо подумать, как вернуть гастарбайтеров домой, чтобы они могли заработать у себя дома. Может чуть меньше, чем в Италии, Испании, там, где они корячатся. Но власть об этом не думает.

«Власть думает о привлечении низкоквалифицированной иностранной рабочей силы и стремится снять потолок минимальной оплаты. Сегодня она составляет 7.5 тысяч лей, они хотят сделать меньше. Кто приедет к нам – легко догадаться. Это из азиатских стран, у которых положение еще хуже, чем у нас. У них там избыток рабочей силы. И завтра Либеральная партия, ACUM уже не будут говорить о русском или румынском языке, а о том, как перейти на таджикский или киргизский язык. Это страшная проблема. Нужно приходить к власти, поэтому нужны досрочные парламентские выборы», сделал вывод Ткачук.