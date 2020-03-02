Не тот Цырдя, или у него двойник?

Заходим на страницу идеологического и не очень здорового рупора ПСРМ Богдана Цырди и видим вот это (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560214990863877&id=100006262035314). Гнев, обида и грусть кипят в изрядно разожравшемся нутре депутата молдавского парламента. Мегафон правящей партии недоволен действиями фонда Сороса в Молдове. В разгоряченной голове депутата булькает грязная схема Ротшильда и Сороса по развалу социалистической (на самом деле вполне капиталистической) власти эль-прэзидентэ. Скандалы, интриги и прочая дребедень тут же: Брынзан, Golden Saсhs, Канду, Шор, Драгуцану, украденный миллиард, олигархи, иностранные агенты, иностранные агенты повсюду, тысячи их...

А теперь заходим на страницу (http://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputies/tabid/87/Id/574/language/ru-RU/Default.aspx) депутата Богдана Цырди на сайте парламента. Разрази нас Фуркулица, если наш герой за годы (годы!) нахождения в парламенте написал хоть один законопроект с требованием обеспечить контроль над инструментами иностранного финансирования НПО в Молдове, хоть один запрос генпрокурору, НЦБК, директору службы по борьбе с отмыванием денег или директору СИБ с просьбой разобраться в характере работы всевозможных фондов и "агентов влияния". Ни одного. Не очень почетное звание media-whore года уходит заслуженному парламентарию.

Как говорится, быть социалистом, это вам не мешки таскать. Подумать только, а ведь был талантливым мужиком, светлая голова и все такое. А вот поди ж ты, гнилостные миазмы вокруг воеводы Молдавского и всея Бычкобережья и его заразили гибельным разложением. Sic transit gloria mundis.

@MT