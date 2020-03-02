Зинаида Гречаный: «Молдова – многонациональная страна, в которой переплелись культуры всех народов»

Спикер парламента отпраздновала Масленицу. В Молдове сегодня был двойной праздник, помимо Мэрцишора, у нас сегодня праздновали и Масленицу, и спикер парламента Зинаида Гречаный приняла участие в торжествах по этому поводу.

Они были организованы в центральном парке Кишинева при посредничестве Росструдничества, Русской общины, газеты «Комсомольская правда» в Молдове, и при поддержке посольства РФ и примэрии Кишинева.

Вкусив блины, Гречаный поделилась своими мыслями:

- Символично, что в этом году совпали праздники Мэрцишора и широкой Масленицы. Молдова – многонациональная страна, в которой переплелись культуры всех народов, проживающих на нашей земле. Сегодня мы все прощаемся с зимой и радуемся первому дню весны, мы печем блины – символы солнца и дарим друг другу символы весны – мэрцишоры, - написала в Facebook Гречаный.

Михаил Генчу