Ион Чебан: «Мы проводим тщательный и всесторонний анализ Центрального рынка»

Рынок ждут большие преобразования.

Ион Чебан, генпримар столицы, намерен преобразовать Центральный рынок с тем, чтобы, наконец-то, привести его в более-менее божеский вид. Доселе еще никто не занимался этой проблемой вплотную. По словам Чебана, Центральный рынок ждут большие перемены - вместо него появятся торговые павильоны. В настоящий момент команда специалистов проводит инспекцию рынка и разрабатывает план грядущих преобразований.

По словам Чебана, будет использоваться опыт таких городов, как Бухарест, Москва, Минск и Воронеж. Чебан лично посетил рынок и пообщался с продавцами с тем, чтобы понять характер их жалоб и проблем.

Михаил Генчу