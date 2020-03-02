2 Марта 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Ион Чебан: «Мы проводим тщательный и всесторонний анализ Центрального рынка»
02.03.2020

Рынок ждут большие преобразования.
Ион Чебан, генпримар столицы, намерен преобразовать Центральный рынок с тем, чтобы, наконец-то, привести его в более-менее божеский вид. Доселе еще никто не занимался этой проблемой вплотную. По словам Чебана, Центральный рынок ждут большие перемены - вместо него появятся торговые павильоны. В настоящий момент команда специалистов проводит инспекцию рынка и разрабатывает план грядущих преобразований.

По словам Чебана, будет использоваться опыт таких городов, как Бухарест, Москва, Минск и Воронеж. Чебан лично посетил рынок и пообщался с продавцами с тем, чтобы понять характер их жалоб и проблем.

Михаил Генчу

 


 
Количество просмотров:
68
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.