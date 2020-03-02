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Экономика
Кику: Правительство Санду не выполнила условия, за которые получено финансирование
01.03.2020

Правительство Санду не выполнила никаких условий, за которые было получено внешнее финансирование в 2019 году, заявил Ион Кику.

Премьер-министр говорит, что деньги из-за рубежа, поступившие в Республику Молдова в 2019 году, были предложены на условиях, поставленных между 2015 и 2018 годами. Глава исполнительной власти заявляет, что обвинения, сделанные бывшим премьер-министром Майей Санду во время представления так называемого «альтернативного» отчета о 100 днях деятельности нового кабмина, представляют собой лишь "политические заявления" и не соответствуют истине, cообщает unimedia.info.

Глава кабинета также прокомментировал обвинение бывшего премьер-министра в том, что следующие два транша макрофинансовой поддержки не были выделены Европейским союзом на том основании, что это "правительство не заслуживает доверия и не проводит реформ".

"В течение этого пятимесячного периода правительства Санду из ЕС поступило около 70 миллионов евро, исключительно на условиях, выполненных в период между 2015 и 2018 годами. Нет никаких условий, на которых деньги были получены в 2019 году, выполненные правительством Санду. Это заслуга Республики Молдова", - сказал Ион Кику в рамках программы «Puterea a Patra» на телеканале N4.

По словам чиновника, второй транш макрофинансовой помощи, который должен был прийти, по словам Майи Санду, также в декабре, также подразумевает "дополнительные условия".

"Когда правительство Санду ушло, было еще два важных условия, которые не были выполнены - Закон о государственных закупках и Закон о борьбе с отмыванием денег, - сказал Ион Кику. - 14 ноября работа над этими двумя законами даже не началась ... Как в декабре мог прийти транш, если не было законов? Мы разработали их, утвердили их в правительстве, и теперь они находятся в парламенте. Формально мы выполним эти условия в марте",

По его словам, внешняя помощь в 2019 году составила около 2,4% от общих расходов бюджета.


 
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