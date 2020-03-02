В Молдове - весна: О гестаповцах Плахотнюка, о Санду, посылающей куда подальше Нэстасе, и «о русских, несущих стране нищету»

Первый день весны запомнится не только празднованием Мэрцишора, но я сумбурными публичными высказываниями наших политических (и не только – прим. ред.) деятелей.

Начнем с узника Вячеслава Платона, который высказался об экс-главном коррупционере прокуроре Мораре:

"Морарь был главным гестаповцем Плахотнюка и руководил всеми процессами. Морарь в моем рейтинге негодяев превзошел даже Чаушеску. Его возвращение в Антикоррупционную прокуратуру в тот момент - это был сигнал для общества, что дело Плахотнюка живо. Морарь - это один из символов власти Плахотнюка».

Подхватывает эстафету вице-спикер парламента Алексндр Слусарь:

«Мы пришли к Санду с идеей о выдвижении одного кандидата от всех партий и работаем все на него. А нам говорят: нет, давайте пакт о ненападении. Ты косвенно понимаешь: это иди на фиг! Мы очень хотели единства, а они смотрят на опросы, рейтинги».

И третий в нашей номинации «цитаты почти великих» некий домнул Ион, которого корреспондент НМ поймал на площади в Кишиневе – перед зданием правительства. На акции антиправительственной же акции:

«Мы мирный народ. Мы не расисты. Если придет негр, который знает язык, мы не будем его выгонять. Мы не националисты, но учите язык. Русский язык портит наш корень, русский язык несет нам нищету, наши люди уезжают, русский язык нас разъединяет, настраивает против нас все нацменьшинства».

Что тут скажешь? Весна только началась. Дальше – больше.

Роман ВЛАДИМИРОВ