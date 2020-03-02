Хроника пикирующего Нэстасе: Какой ты, на фиг, президент Молдовы?

Партия «ДА» повторяет ошибку молдавских коммунистов и ее лидера Владимира Воронина.

Удивительное известие пришло сегодня из стана политформирования «ДА»: после нескольких месяцев поиска достойного кандидата на пост президента Молдовы (непартийного, незамешанного в скандалах и незапятнанного властью) партия выдвинула на пост кандидата в президенты… своего лидера Андрей Нэстасе.

При этом весьма туманно (и даже – таинственно) вице-председатель «ДА» Александр Слусарь объяснил, почему это произошло:

«Мы это сделали, исходя из политической реальности, из того, что мы видели, некоторые дозы эгоизма» - отметил Слусарь.

По мнению наблюдателей, дело не в эгоизме «непартийных» претендентов (назывались кандидатуры шефа «Старнета» Македона, самого Слусаря и даже варягов из братской Румынии), а точно в таком же поведении, но со стороны… Нэстасе. В итоге, чтобы избежать скандала, кандидатом выбрали «старого коня».

Это решение аналитики уже увязали с поведением экс-президента Владимира Воронина, который угробил КПРМ в угоду собственным амбиция, эгоизму и цеплянием за должность лидера коммунистов.

По всей видимости, партия «ДА» упустила реальный шанс сохранить свое лицо, ведь теперь у Андрея Нэстасе будущее состоит ровно из двух пунктов. Первый: победить на выборах президента нынешней осенью. Либо уйти в небытие, как молдавскому политику.

Есть подозрение, что второй пункт вероятен с точностью в 99 процентов, ведь последние пару лет политическая карьера Нэстасе катится, как камень с горы. Вот эти этапы «большого пике»:

1. Проигрыш на выборах мэра Кишинева – 2 раза. Причем, второй раз уже был просто катастрофой, ведь «режима Плахотнюка» к этому времени уже не было.

2. Абсолютная несостоятельность в роли министра МВД, карьера которого закончилась абсолютным сюрреализмом и водружением в холле ведомства огромного распятия: он, де, должно было помочь борьбе с преступностью.

3. Фактический развод с Санду и развал «союза» с АКУМ накануне довыборов в парламент в Хычештах.

Самое смешно, что пыжится и хорохорится Андрей Нэстасе совершенно напрасно. Накануне президентских выборов он, по настоянию западных кураторов (невысокий рейтинг и отсутствие поддержки более-менее приличной части электората) вполне будет заставлен снять свою кандидатуру в пользу Санду (исключительно для ее имиджа объединителя правых сил).

И вот это возможное унижение станет последним гвоздём, забитым в гроб формирования «ДА» вообще, и политика Нэстасе в частности.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ