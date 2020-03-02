Как объясняют власти откладывание сдачи в эксплуатацию Chișinău Arena

Сдача в эксплуатацию спорткомплекса запланирована на 1 мая, а ранее она откладывалась властями несколько раз. Агентство публичной собственности (АПС) отмечает, что строительные работы на Chișinău Arena завершены, и в настоящее время работает комиссия по приему комплекса. В AПС отмечают, что существует несколько причин, которые привели к отсрочке завершения работ, основной из которых являются проблемы с почвой. Другая причина связана с увеличением на 39% общей площади строительства во время внедрения проекта.

АПС уточняет для IPN, что изначально в спецификации, опубликованной для участников тендера, не содержались данные, касающиеся физико-механических характеристик участка, предназначенного для строительства, поэтому необходимо было провести исследование грунта. Результаты исследования были получены после подписания договора осударственно-частного партнерства от 24 августа 20l8 года. Согласно результатам, несущая способность грунта на строительной площадке была недостаточно прочной, чтобы выдерживать нагрузку зданий, которые должны были быть построены, поэтому необходимость укрепления грунта была неизбежной. Работы по консолидации продолжались пять месяцев, и этот период был предусмотрен в графике строительства.

Другая причина, сформулированная АПС, связана с увеличением общей площади строительства во время внедрения проекта и периода детального проектирования в соответствии с положениями действующих правил проектирования в Республике Молдова. Площадь застройки была скорректирована и увеличена на 39%.

В этом контексте, согласно заявлению АПС, условия расторжения, штрафа или изменения договора государственно-частного партнерства, в том числе, касающиеся отсрочки срока сдачи в эксплуатацию, „предусмотрены в договоре и будут применяться, по необходимости, в строгом соответствии с действующим законодательством и положениями договора”.

АПС также отмечает, что в настоящее время комплекс Chișinău Arena подключен ко всем инженерным сетям – газу, электричеству, воде и канализации. Отдельной проблемой, которая находится в процессе решения, является строительство, благоустройство и доступ к комплексу, включая строительство необходимой инфраструктуры.

Chișinău Arena построена посредством государственно-частного партнерства, расчитана на пять тысяч мест, располагает помещениями для спортивных, культурных мероприятий, имеет тренировочную зону, олимпийский бассейн, теннисный клуб, а также может быть использована для выставок, конференций и собраний. Ранее власти заявляли, что открытие арены состоится 14 октября 2019 года, а затем в апреле этого года.

В начале октября 2019 года Антикоррупционная прокуратура объявила, что проводит расследования якобы незаконного заключения договора государственно-частного партнерства по проектированию и строительству арены на землях коммуны Стэучень муниципия Кишинев. До сих пор сообщалось только о том, что было заслушано несколько человек.

АПС отмечает для IPN, что не может указать срок, когда уголовное дело может быть направлено в суд. И это потому, что „в настоящее время в рамках расследования, исходя из сложности уголовного дела, проводятся следственные действия, направленные на полное и объективное раследование всех аспектов расследуемого дела, выявление обстоятельств, доказывающих вину вовлеченных лиц, а так же тех, кто их оправдывает, а также обстоятельств, которые смягчают или повышают ответственность”.