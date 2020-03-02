Протест на ПВНС: Отставка правительства и досрочные выборы!

Отставка нынешнего правительства и роспуск парламента с последующей организацией досрочных выборов - таковы требования участников акции протеста, организованной в воскресенье, 1 марта, на площади Великого Национального Собрания. В принятой резолюции отмечается, что протестующие „глубоко озабочены тем, что Игорь Додон вместе со своей карманной Партией социалистов получил ряд ключевых позиций в государстве, а в результате, сегодня существует политический, социальный и даже моральный кризис”, передает IPN.

Участники акции также потребовали отставки президента страны. „Еженедельно мы наблюдаем за позорными и унизительными рабочими заседаниями президента республики, председателя парламента и премьер-министра. Чем они отличаются от знаменитых заседаний советских времен? Он позволяет себе оскорблять послов государств-членов ЕС, которые оказывают нам постоянную поддержку. Он бросает вызов нашим национальным ценностям, унижает наше достоинство и нашу независимость, которую с таким количеством жертв защитили наши комбатанты в трудные времена в 1992 году, в войне с Российской Федерацией”, отмечается в резолюции.

Члены координационной группы акции протеста заявили, что движение, начатое в рамках акции протеста, направлено на объединение гражданского общества для мониторинга за политическим процессом в стране. Они также сказали, что это движение не является политическим и не превратится в политическую партию.

Бывший депутат, один из подписантов Декларации о независимости Андрей Баштовой сказал, что в последние месяцы отмечается нечто необычное „и более ужасное, чем то, что было во времена Владимира Плахотнюка: „Людей, защищающих национальное достоинство в 1992 году, топчут ногами. Мы больше не можем терпеть это правительство, служащее одному человеку, которое совсем не думает о нас, о людях. Поэтому это правительство должно уйти, и мы будем настаивать на отставке этого правительства. И если изначально у нас были какие-то надежды относительно нового парламента, то мы видим, что он реорганизовался и больше не представляет желания людей. Поэтому и парламент должен быть распущен и должны быть объявлены досрочные выборы”, - отметил Андрей Баштовой.

Другой член инициативной группы, бизнесмен Валентин Ешану заявил, что у всех людей одни и те же проблемы, связанные с „преступным режимом Додона” „Мы видим, что государство больше не может отстаивать наши интересы, интересы граждан. Государство захвачено. Люди собираются, и сегодня это хорошее начало, и мы не должны уступать. Я не стоял на коленях ни во времена Плахотнюка, ни во время Додона не собираюсь это делать”, - заявил активист.

Студент, врач-резидент Ион Ешану сказал, что с 2009 года людям все говорят, что они будут жить лучше, но на самом деле с каждым годом живут все хуже. „Я хочу обратиться к молодежи - забудьте о политическом цвете, этнической принадлежности, потому что мы все один народ. Мы должны быть едины, выйти и свергнуть их” - сказал молодой человек.

Помимо отставки правительства и организации досрочных парламентских выборов, участники акции потребовали отставки Совета по телевидению и радио, а также укрепления реального гражданского общества, которое осуществило бы эффективный контроль деятельности государственных органов - правительства, парламента, общественного телевидения, правоохранительных органов и др.