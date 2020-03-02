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Экономика
Министр экономики о российском кредите: Скоро будет
02.03.2020

«Технические переговоры близятся к концу. Молдова дождется этого кредита на достаточно хороших условиях, и мы запустим программу с дорогами». Заявил министр экономики и инфраструктуры РМ Анатолий Усатый.

-Г-н Усатый, сейчас многие говорят о том, будет или не будет российский кредит?

«Кредит будет на очень серьезном уровне, на уровне премьер-министров. Заканчиваются последние переговоры. В РФ будут изменения в бюджете, что позволит это сделать. В том числе и у нас. Технические переговоры близятся к концу. Молдова дождется этого кредита на достаточно хороших условиях, мы должны запустить программу с дорогами. Процесс получения кредита проходит через парламент, невозможно что-то сделать и скрыть».

-Эксперты говорят, что очень важно, на каких условиях. От этого зависят переговоры и с МВФ.

-Что касается МВФ, есть ответственность Молдовы, можем мы брать кредит или не можем: процентная ставка, каникулы. Все ставится в одну корзину и проверяется. А инвестиционные кредиты это другое. Нам нужны дороги, инфраструктура.

-Кредиты из РФ – партнерские. А есть возможность взять дешевые кредиты в других странах, Турции, Китае? У нас же тоже хорошие взаимоотношения с ними.

-Да, там ведутся переговоры. Эти кредиты даются под конкретный проект, как российский. И на европейском рынке такое возможно, -считает Усатый.

@VM


 
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