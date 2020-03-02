Банковская война на Днестре.

Многие эксперты особенно в России ломают головы почему именно при нынешней власти, когда якобы пророссийский президент в Молдове, давление на реально пророссийское Приднестровье многократно возросло.

Про автомобильный конфликт и запрет на приднестровские счета в молдавских банках уже сказано. После этого молдавские банки отказались принимать свои же леи.

Еще несколько лет назад Кишинев убедил многие приднестровские предприятия в целях повышения эффективности своей работы открыть свои счета в молдавских банках. Но, это оказалось ловушкой.

Тут нужно сказать вот еще о чем. Молдова покупает электроэнергию, производимую в Приднестровье на Молдавской ГРЭС. Не так давно Кишинев отказался платить за этот важный для него товар в долларах и начал расплачиваться леями. В итоге у Приднестровья оказалась большая масса этих ненужных приднестровцам купюр (лей слабее приднестровского рубля и часто скачет). А молдавские банки отказались эти леи принимать.

Объясняется это просто. Кишиневу нужно, чтобы ПМР, во-первых, оказалась без твердой валюты, а во-вторых, чтобы леевая масса повисла на шее Приднестровья без возможности от нее избавиться. По расчетам экспертов в администрации И.Додона, в этом случае ПМР окажется в безвыходном положении и введет лей в качестве платежного средства на своей территории вместо своего рубля.

На сегодняшний день у Игоря Додона лишь один шанс выиграть выборы - заставить руководство Приднестровья подвезти в Молдову на избирательные участки десятки и сотни тысяч приднестровских избирателей для голосования. В этой ситуации давление на ПМР – это своеобразный способ торговли для властей Кишинева: мол, я тебе ослаблю удавку и возьму свои же леи, а ты мне подвези народ для голосования. А еще лучше открой участки для молдавских выборов у себя в Приднестровье…

В какой-то мере это устраивает и Запад. У них конечно есть несколько вариантов развития событий. Один из них чтобы Кишинев руками Додона при непротивлении России взял Приднестровье под контроль. Если это случится, Додон уже не будет нужен западникам и, учитывая опыт разных стран, они постараются от него избавиться и отдать штурвал Молдовы откровенно проамериканским и прорумынским силам. Тогда приднестровская государственность будет уничтожена и влиянию России в регионе придет конец.

@MV