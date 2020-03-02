Глава Минздрава рассказала о ситуации с коронавирусом в Молдове

Заболевших новым коронавирусом в Молдове нет, а все вернувшиеся из зон риска находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну после ежедневного заседания кризисного штаба. Она уточнила, что все возвратившиеся на родину граждане, у которых обнаружили симптомы простуды, были изолированы.

"Сейчас под домашним присмотром находятся несколько сотен человек, они обо всём проинформированы, но это не карантин, это режим изоляции. Им измеряют температуру, но в этом случае речь не идёт о карантине", - утверждает Виорика Думбрэвяну.

Глава Минздрава отметила, что на сайте Национального центра общественного здоровья будут публиковаться данные о населенных пунктах с повышенным риском заражения.

"Мы будем обновлять данные о тех населённых пунктах, где были зарегистрированы случаи коронавируса, чтобы семейным врачам было легче справляться с такими ситуациями, на основе информации о наблюдении за теми, кто находится под домашним присмотром и кто должен получить медицинские справки".

За минувшие сутки на высокую температуру пожаловался лишь один пациент. Обследование показало, что у него ОРВИ.