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Политика
Нэстасе защищает внешний вид Санду...
02.03.2020

Не надо на Майю Григорьевну наезжать по поводу стоимости вещей. Во-первых, у неё есть солидные накопления (поди докажи обратное, всё легально). Во-вторых, она не козыряет дорогими шмотками в кадре. И вообще, одевается неброско и явно не дороже средней молдавской предпринимательницы. Может даже и дешевле. 

Её личной машине скоро второй десяток лет стукнет, например. Личным водителем до сих пор не обзавелась. Так что у неё в плане позиционирования кандидата от народа полный порядок. 

Додон тоже вполне себе кандидат от "народа". От самой его нелюбимой и постыдной части. И смена пиарщиков тут уже не поможет, потому что ИгорьНиколаич сам себе злобный чебурашка и за столько лет выборных кампаний свято верит в собственные, освященные свыше, пиар-способности. 

@MT


 
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