В Кишиневе широко отметили Масленицу: Праздник для горожан организовала газета "Комсомольская правда" в Молдове

Гости праздника участвовали в конкурсах с подарками, дегустировали блины с вареньем и сжигали чучело.

В самом сердце столицы в Прощенное воскресенье газета "Комсомльская правда в Молдове" Русская община Республики Молдова, представительство Россотрудничества РМ, при поддержке Посольства Российской Федерации, Агентства межэтнических отношений РМ и мэрии муниципия Кишинева для жителей и гостей столицы провели традиционный праздник - Широкая масленица, который прошел в стиле народных гуляний.

Мероприятие посетили спикер парламента Зинаида Гречаный, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов и др.

Официальное открытие мерпориятия

На протяжении четырех часов для кишиневцев выступали фольклорные ансамбли и артисты молдавской эстрады, гостей угощали блинами, а каждый желающий смог принять участие в самых разнообразных конкурсах и получить подарки от партнеров мероприятия.

Конкурс "Дровосек"

"Комсомольская правда" праздник Широкая Масленица проводит уже 5-й год подряд. Как и в предыдущие годы, кульминацией праздника стало сожжение чучела.

Угощение для гостей

О том, как прошло мероприятие подробнее можно будет прочитать на сайте и в газете "Комсомольская правда" 5 марта.