Читать не надо. Смотрим: Фотографии, в которые трудно поверить…

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Интересное
Благодаря техническому прогрессу и фотографии мы все можем узнать мир с разных сторон, и они могут быть совершенно неожиданными. Кажется, что целой жизни не хватит, чтобы удивиться и тем более понять все тайны, которые скрывают от нас история и мироздание. Хотя некоторые из них находятся на расстоянии всего лишь вытянутой руки…
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Это одно фото, а не четыре
Срез метеорита Фукан
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