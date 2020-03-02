2 Марта 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Интересное
Читать не надо. Смотрим: Фотографии, в которые трудно поверить…
02.03.2020

Благодаря техническому прогрессу и фотографии мы все можем узнать мир с разных сторон, и они могут быть совершенно неожиданными. Кажется, что целой жизни не хватит, чтобы удивиться и тем более понять все тайны, которые скрывают от нас история и мироздание. Хотя некоторые из них находятся на расстоянии всего лишь вытянутой руки…

Кристаллы пирита в форме идеального куба

clip_image004

Запуск шаттла — вид со спутника

clip_image002

Это одно фото, а не четыре

clip_image005

Срез метеорита Фукан

clip_image007

Закат и затмение одновременно

clip_image001

Машина для выкладки кирпича

clip_image008

Небо в зонтиках — ежегодная инсталляция в Португалии

clip_image009

Рыбы завелись в заброшенном торговом центре Таиланда

clip_image011

Эта форма после обработки станет 2-литровой бутылкой

clip_image012

Белка с невероятно пушистым хвостом

clip_image013

Лошадь в океане

clip_image014

Реконструкция — Манхэттен в 1609 году и сегодня

clip_image015

Марлон Брандо до и после грима для фильма «Крестный отец»

clip_image006

Капуста абсолютно геометрична внутри

clip_image016

Так кошки видят мир в темноте

clip_image017

Скалы в Национальном парке Чжанцзяцзе, Китай

clip_image018

Гитлер до того, как сделал себе фирменные усы

clip_image003

Морская черепаха передвигается с помощью медузы

clip_image019

Мортон — песчаный остров затонувших кораблей в Австралии

clip_image020

Самый глубокий бассейн в мире

clip_image021

Осень на Поморском озере в Польше

clip_image022

Облако в форме летающей тарелки

clip_image010

 


 
Количество просмотров:
150
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.