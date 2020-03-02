Интересное Читать не надо. Смотрим: Фотографии, в которые трудно поверить… Благодаря техническому прогрессу и фотографии мы все можем узнать мир с разных сторон, и они могут быть совершенно неожиданными. Кажется, что целой жизни не хватит, чтобы удивиться и тем более понять все тайны, которые скрывают от нас история и мироздание. Хотя некоторые из них находятся на расстоянии всего лишь вытянутой руки… Кристаллы пирита в форме идеального куба Запуск шаттла — вид со спутника Это одно фото, а не четыре Срез метеорита Фукан Закат и затмение одновременно Машина для выкладки кирпича Небо в зонтиках — ежегодная инсталляция в Португалии Рыбы завелись в заброшенном торговом центре Таиланда Эта форма после обработки станет 2-литровой бутылкой Белка с невероятно пушистым хвостом Лошадь в океане Реконструкция — Манхэттен в 1609 году и сегодня Марлон Брандо до и после грима для фильма «Крестный отец» Капуста абсолютно геометрична внутри Так кошки видят мир в темноте Скалы в Национальном парке Чжанцзяцзе, Китай Гитлер до того, как сделал себе фирменные усы Морская черепаха передвигается с помощью медузы Мортон — песчаный остров затонувших кораблей в Австралии Самый глубокий бассейн в мире Осень на Поморском озере в Польше Облако в форме летающей тарелки

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