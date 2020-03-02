Кто, с кем и кого... Седина в бороду — бес в ребро…

Врачи-эпидемиологи говорят: вспышка инфекции начинает называться эпидемией, когда она охватывает более 1500 человек. А врачи-сексологи утверждают: прожить всю жизнь с одной женщиной может только очень здоровый мужчина — как физически, так и духовно. Но не перерастут ли сегодня частные ситуации (одну разлюбил, полюбил другую — с кем не бывает) в модный тренд?…

Сразу же после развода Владимира и Людмилы Путиных народ выдал шутку: «Инициативу президента поддержала Госдума, в полном составе подавшая заявления на развод». Но в каждой шутке, как известно, есть доля шутки, остальное — намек. Сегодня многие специалисты (политологи, психологи, сексологи и даже астрологи) всерьез подозревают, что российскую политическую элиту может охватить массовый «каминг-аут» — публичный отказ чиновников от семейной жизни со «старыми» женами…

Каждый народ относится к сердечным делам своего правителя в меру собственной, как говорится, испорченности. Например, попавшихся на любовных похождениях губернатора Нью-Йорка Элиота Спитцера и мэра Детройта Квэйма Килпатрика пуританские соотечественники осудили, а вот чехи даже обрадовались, узнав о романе своего 66-летнего президента Вацлава Клауса с 28-летней стюардессой Петрой Беднаровой. Чешский народ решил, что глава их нации здоров как бык — и следует этим гордиться, а не осуждать. Но нас больше интересует, кто в России выйдет из тени, подражая национальному лидеру (точнее, получив от него пример- «индульгенцию»)? Понимая, что за каждым частным случаем стоят индивидуальные причины, мы все же с помощью психологов поделили известных государственных мужей-«ходоков» на условные типы.

Добросовестный изменщик

К этому типу относятся мужчины, которые оставили одну женщину ради другой. То есть руководствовались любовью, что отчасти оправдывает их даже в глазах женщин.

Монарший пример подал английский принц Чарльз: весь мир знал, что супруг прекрасной леди Дианы давно любит другую. В итоге влюбленные все же соединились, пусть и многими годами позже.

Трудно упрекнуть и экс-президента Франции Николя Саркози. В 2007 году он, занимая высший государственный пост, не побоялся развестись с супругой ради большой и страстной любви — к итальянской модели и певице Карле Бруни. К тому же, как только у Саркози с Бруни начался роман — а было это за три года до их бракосочетания, — Николя презрел протокол и перестал появляться в обществе с законной супругой, хоть и занимал тогда пост главы МВД Франции, обязывающий его предъявлять народу законную половину.

В нашей стране до Михаила Горбачева правители были столь дряхлы, что им было не до адюльтеров. А высокие чиновники помоложе держали свои любовные приключения в тайне: супружеский «левак» в советские времена означал конец карьеры. Но при Борисе Ельцине «амуры» в верхах начали выходить из тени.

Почуяв пьянящий ветер свободы, оставил жену и официально женился на юной любовнице-секретарше тогдашний министр иностранных дел Андрей Козырев. Честь высокопоставленному дипломату делает то, что он до сих пор вместе со своей Еленой.

Супруга, а ныне вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова долго и терпеливо ходила в любовницах. На момент их знакомства Анатолий был женат на Нонне Гандзюк, супруги растили ребенка. Но Людмила оказалась сильнее в борьбе за сердце Собчака, и Нонну оставили за бортом.

Будущий распорядитель российской казны Алексей Кудрин не побоялся за свою карьеру и бросил первую жену ради сотрудницы секретариата Чубайса, стройной брюнетки Ирины. Да и сам Анатолий Чубайс, разведясь с первой женой, тоже не окунулся в пучину беспорядочных связей, а женился на женщине достойной и умной.

Бывший главный налоговик страны Александр Починок, будучи еще министром труда, читал лекции аспирантам в Плехановском институте, где влюбился в студентку Наталью Грибкову и решил жениться на ней, но сделал это по-хитрому. О том, что она больше не жена Починка, его первая супруга Ирина узнала… в день свадьбы (министр умудрился оформить развод заочно). Ирина отомстила чисто по-женски: нарядилась в траур и вместе с дочкой пожаловала на бракосочетание, где устроила скандал.

Герман Греф в солидном возрасте женился на юной девушке, подвизавшейся в модном дизайне. Обретя надежного мужа, красавица отвлеклась от фэшн-индустрии и родила ему дочку.

Бывший (первый и последний) вице-президент России Александр Руцкой не посмотрел на то, что его первая жена Людмила прожила с ним не один десяток лет (а это были не самые легкие и сытые годы жизни). Молодая любовница оказалась настолько желанной, что бравого генерала не испугали ни суды, ни алименты. Людмила без боя сдаваться не собиралась — дом и содержание себе отсудила. Впрочем, и Руцкой в долгу не остался: подал встречный иск, обвинив свою бывшую в том, что на его алименты она содержит любовника. Они до сих пор злейшие враги.

Бывший вице-премьер Виктор Христенко тоже полюбил без отрыва от производства: его очаровала первый зам. министра финансов Татьяна Голикова. Татьяну и Виктора так связала совместная работа над бюджетом, что высокопоставленный госслужащий подал на развод и женился на Голиковой.

Неутомимый мачо

Эта группа товарищей попирает семейные ценности не столько ради новой женщины, сколько ради свободы и имиджа себя, любимых. Это вечные плейбои, которым хочется оставаться таковыми до глубокой старости. Если они и женятся вторично, то на совсем юных красавицах.

На фоне известий об очередной оргии на вилле Сильвио Берлускони его развод в 2009 году многих лишь заставил порадоваться за его жену Веронику, которая наконец освободилась от публичного сластолюбца. Какой-либо одной избранницы с тех пор у Сильвио не замечено, зато имидж Казановы он точно заберет с собой в лучший мир.

А о ельцинском вице-премьере Борисе Немцове главред радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов как-то сказал: «Он не будет президентом, пока не разберется со своими женщинами». Хотя Борис охотно поддерживал свой имидж «великого кремлевского любовника», до поры до времени законная супруга госмачо Раиса соблюдала спокойствие, полагая, что все эти разговоры — издержки популярности ее мужа. Пока однажды, в собственный день рождения, не получила «подарок» в виде звонка от девушки, которая назвалась Катей и сообщила, что ждет ребенка от Бориса, причем уже второго. Вскоре выяснилось, что кремлевского жеребца «на скаку» остановила первая красавица Нижегородского университета Катя Одинцова. После бурного выяснения отношений состоялся развод с последующей свадьбой.

Синяя Борода

К этому типу мужчин относятся те, кто состоит в официальном браке, но на людях появляются всегда в одиночестве. Как выглядит их супруга, как она себя чувствует, мало кому известно — и это всегда вызывает массу пересудов. Чаще всего в «невидимок» превращают своих жен мужчины с диктаторскими наклонностями. По-своему это удобно: с «невидимкой» нет нужды даже разводиться, она и так не мешает.

Жену белорусского Батьки, Александра Лукашенко, Галину Родионовну мало кто знал в лицо. Жил он отдельно от любимой — в Минске, в президентских палатах, а она — в деревне Рыжковичи, где доила коров да сажала картошку. Хотя доподлинно ничего не известно, оппозиционная белорусская пресса уверяет, что Батька давно развелся с Галиной ради своего личного врача и по совместительству любовницы Ирины Абельской. Правда, сейчас и она вроде бы в прошлом — теперь молва приписывает президенту связь с некоей певицей.

Даже самые приближенные к телу не видели супругу туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова — с тех пор как он перестал быть врачом при дворе Туркменбаши и воцарился на его место. Но в отличие от белорусского коллеги у туркменского лидера даже земля не смеет полниться слухами. А посмеет, так горько пожалеет. Впрочем, и за пределами Туркменистана личность жены Гурбангулы мало кого волнует, поэтому о ней мало что известно. Говорят, живет она вовсе не в резиденции президента в окрестностях Ашхабада, а в Лондоне. Но, разумеется, пара состоит в законном браке, в Туркменистане разводы не в почете.

Тихий ходок-подкаблучник

Эти шкодят по-тихому на своих рабочих местах и в командировках, но о разводе не помышляют, ибо боятся строгих жен пуще общественного порицания. Психологи, кстати, полагают, что подобным поведением мужчины компенсируют то, что дома у них нет права голоса. Но это именно компенсация, укрепляющая брак, а вовсе не бунт, так что институт семьи в их случае в безопасности. Верховная власть для такого типа — его дражайшая половина.

Классикой этого мужского жанра несомненно является Билл Клинтон, который сначала втихаря предавался радостям орального секса в Овальном кабинете с безотказной стажеркой, а потом публично трепетал перед Хиллари. Миссис Клинтон простила шалуна, приобретя себе дополнительные симпатии. Да и смысла далее гнобить нашкодившего супруга не было — у бедняги на лбу было написано: «Я больше так не буду!».

Другой тихий ходок, экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан, как истинный уроженец любвеобильной французской земли, шкодил смелее и дольше. Но и он в итоге попался. Франция его не простила, зато простила жена — и это главное. Ведь власть приходит и уходит, а женщина, умеющая с ним управляться, этому типу мужчин нужна всегда.

Голый король

Про таких господ все знают всё, но никто не осмелится сказать это в лицо. Во всяком случае, пока они при делах. Королю положено иметь фавориток. Пул красавиц, равно как и робкие пересуды, лишь усиливает искомый флер любимца женщин и баловня судьбы. Короли одаривают фавориток не только «рыбой» в виде соболей, бриллиантов, автомобилей и домов, но и «удочкой» в виде государственных постов и карьерного роста. И даже если король однажды лишается трона, самые неглупые из фавориток остаются автономными политическими единицами.

Подобными королевскими замашками отличаются многие региональные царьки, но пока их головы при короне, никто не готов живописать их развлечения. Однако как только голова вместе с короной летит, обязательно находится тот, кто расскажет все — и даже больше.

Теперь уж не секрет, насколько любвеобильным был тульский губернатор Вячеслав Дудка: помимо слухов о многочисленных амурных историях по факту у него три официальных брака, в каждом из которых он завел детей. В администрации Дудки на некоторых ключевых постах трудились совсем юные девы, которые вели себя сколь самоуверенно, столь и непрофессионально, что заставляло подозревать: их главная работа происходит за закрытыми дверями кабинета шефа.

Другой любвеобильный благодетель в окружении преданных нимф — бывший министр обороны России. В исполнении Анатолия Сердюкова наша оборона была с обворожительно-покорным женским лицом и обходилась недешево. Хотя ходят слухи, что все эти домыслы — месть обиженного сердюковского тестя Виктора Зубкова, чьей дочери Юлии зятек безбожно изменял. Но даже самым досужим сплетникам давно бы надоело обсасывать интимную жизнь раскоронованных Дудки и Сердюкова, если бы случайно не выяснилось, что у этих двух ловеласов… была одна женщина — пресловутая Евгения Васильева.

По сведениям наших тульских источников, поначалу всего лишь настырная питерская риелторша Женя Васильева как-то прорвалась на международную выставку недвижимости, где ей удалось познакомиться с Дудкой.

«Почему СМИ не сообщают об отношениях Евгении Васильевой с тульским губернатором Вячеславом Дудкой? — возмущается блогер из Тулы. — Из-за нее Дудка раздавил все тульские строительные фирмы, чтобы освободить строительный рынок. Дудка подарил Васильевой шикарную квартиру в Москве, где с ней встречался, и построил особняк под Москвой. Они познакомились в конце 2006 года. Васильева представилась Вячеславу Дудке как близкая родственница Светланы Медведевой... Роман Васильевой и Дудки закончился в 2009 году».

Впрочем, другие пользователи Сети уверяют, что слух о том, что его любовница — двоюродная сестра Светланы Медведевой, распустил сам Дудка, когда еще был губернатором, но уже почувствовал запах жареного — обвинения в получении взятки в особо крупном размере. Интересно, что тот же слух получил вторую жизнь, когда начался коррупционный скандал с «Оборонсервисом», где к тому моменту в начальниках департамента имущественных отношений Минобороны оказалась все та же Евгения Васильева. Но уже в тандеме с министром обороны Анатолием Сердюковым...

Так кто из секс-теневиков, вдохновленный президентским примером, найдет в себе смелость выйти из тени? По единодушному мнению психологов и сексологов, первыми выйдут из тени «голые короли». Причем только для того, чтобы официально избавиться от старых брачных уз и стать готовыми к встрече с новыми женями васильевыми. У остальных типажей и так все нормально, жены им особенно не мешают, если только супруги сами не проявят инициативы расторгнуть брак.

Вхожий в ближний круг облеченных властью поэт Андрей Алякин имеет свое мнение о причинах ухода сановных мужей от «старых» жен:

— Эти люди вознеслись и не хотят, чтобы рядом была та, которая помнит их бедными, слабыми, голодными и униженными. Парадокс, но люди этого типа не ценят женщину, которая прошла с ними огонь, воду и медные трубы, а стесняются и даже боятся ее. Они стремятся отрубить прошлую жизнь, в которой они еще не были небожителями, как ящерица скидывает хвост. Такие мужчины готовы платить деньгами и благодеяниями женщине, которая верит (или делает вид), что он был королем всегда. Эта «зависимость от зеркала», конечно, суть отражение огромных внутренних комплексов, великая иллюзия внутренне неуверенного в себе человека, но для «голых королей» она дороже, чем живая женщина.

МЕЖДУ ТЕМ

В пятницу стало известно еще об одном «свежем кавалере» — заявление о разводе со своей третьей супругой Вэнди Денг подал американский медиамагнат 82-летний Руперт Мердок. Причину такого решения он сформулировал весьма изысканно: «отношения между супругами не поддаются восстановлению».

Жанна Голубицкая

P.S.

Стас Садальский, известный в прошлом актер и активный блогер, прокомментировал развод Владимира Путина, президента России. Стас не остался равнодушен к этой новости и открыто не одобряет такой шаг главы государства.

В своем блоге в ЖЖ Стас Садальский заявил, что в европейских цивилизованных государствах не принято разводиться, находясь на посту главы страны. "Первое лицо государства, как ни как. В цивилизованных странах не принято разводиться, будучи президентом...наверно, завтра рубль упадет опять...(((", — сообщил Садальский.

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Ксения Собчак, известная светская львица и телеведущая, наоборот, не осудила поступок Путина. Она написала в своем блоге: «Годами я слышала о том,как хорошо бы если бы Путин сказал правду-и развелся.и что теперь? Все его критикуют за развод. Мелко это.»