Игорь Додон: «Российские военные должны покинуть территорию Молдовы»

2 марта 1992 года в Молдове отмечают годовщину начала конфликта в защиту целостности и независимости страны. В Приднестровье же соответственно в этот день отмечают «День начала отражения широкомасштабной агрессии Республики Молдова против

Приднестровской Молдавской Республики». Так эта дата значится в реестре памятных дней в Приднестровье.

На обоих берегах Днестра прошли памятные мероприятия.

Президент Молдовы Игорь Додон вместе со спикером парламента Зинаидой Гречаной и премьер-министром Ионом Кику возложили цветы к памятнику жертвам войны в Приднестровье 1992 года.

При этом в ходе своего выступления И.Додон отметил, «мы должны прийти к национальному консенсусу». Также президент отметил, что на левобережье Днестра по-прежнему хранятся боеприпасы еще со времен Советского союза. По словам Додона, около тысячи солдат российской армии охраняют эти боеприпасы. «Речь идет о военной базе. Вы знаете, что в прошлом году наши партнеры из России предложили инициативу — при посредничестве министра обороны Сергея Шойгу утилизировать эти боеприпасы. Это важный шаг вперед. И сразу после этого российские военные должны покинуть территорию Молдовы».

В свою очередь глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что «встав на защиту своей государственности, приднестровский народ отстоял свою свободу и независимость». При этом он отметил, что «военные преступления Молдовы не имеют срока давности, они были осуждены Международным общественным трибуналом в 1993 году».

Похоже консенсус найти будет не просто. Тем более, что приднестровцы против вывода российских войск…

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