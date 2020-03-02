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Похоже консенсус найти будет не просто...
02.03.2020

Игорь Додон: «Российские военные должны покинуть территорию Молдовы»

     2 марта 1992 года в Молдове отмечают годовщину начала конфликта в защиту целостности и независимости страны.   В Приднестровье же соответственно в этот день отмечают «День начала отражения широкомасштабной агрессии Республики Молдова против

Приднестровской Молдавской Республики». Так эта дата значится в реестре памятных дней в Приднестровье.
     На обоих берегах Днестра прошли памятные мероприятия. 

     Президент Молдовы Игорь Додон вместе со спикером парламента Зинаидой Гречаной и премьер-министром Ионом Кику возложили цветы к памятнику жертвам войны в Приднестровье 1992 года. 

При этом в ходе своего выступления И.Додон отметил, «мы должны прийти к национальному консенсусу». Также президент отметил, что на левобережье Днестра по-прежнему хранятся боеприпасы еще со времен Советского союза. По словам Додона, около тысячи солдат российской армии охраняют эти боеприпасы. «Речь идет о военной базе. Вы знаете, что в прошлом году наши партнеры из России предложили инициативу — при посредничестве министра обороны Сергея Шойгу утилизировать эти боеприпасы. Это важный шаг вперед. И сразу после этого российские военные должны покинуть территорию Молдовы».

     В свою очередь глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что «встав на защиту своей государственности, приднестровский народ отстоял свою свободу и независимость». При этом он отметил, что «военные преступления Молдовы не имеют срока давности, они были осуждены Международным общественным трибуналом в 1993 году».

    Похоже консенсус найти будет не просто. Тем более, что приднестровцы против вывода российских войск…

@MV


 
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