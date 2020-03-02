Премьер-министр Кику: РМ выполнила так-называемые условия, установленные на наших переговорах с миссией МВФ

Премьер-министр Кику объявил сегодня, что Республика Молдова выполнила так–называемые условия, установленные в рамках переговоров с миссией Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщает ТРИБУНА, в заявлениях для прессы, сделанных после встречи с президентом Игорем Додоном и спикером Гречаный, Ион Кику отметил, что в парламенте были приняты в окончательном чтении все законы, предусмотренные в новом меморандуме с МВФ.

«РМ выполнила так-называемые превентивные условия, установленные в рамках наших переговоров с миссией МВФ. Все условия выполнены. Вы заметили, что нет ни одного условия, которое бы предусматривало повышение налогов, снижение заработной платы или другие действия, противоречащие интересам Республики Молдова. 11 марта состоится заседание Совета директоров МВФ, на котором будет одобрено успешное завершение этой программы и последняя часть программы на 2016-2020 годы. Финансовая составляющая, которую вы знаете, – около 20 миллионов долларов», уточнил Кику.

Андриана Кептине