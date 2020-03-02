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Моя твоя не понимает. Говорить только по румынски!
02.03.2020

У корреспондента NM на протесте попытались отобрать телефон и потребовали не говорить по-русски. Он ведет прямую трансляцию от здания правительства, где протестуют ветераны войны на Днестре.

Корреспондент NM Николай Пахольницкий говорил с протестующим по-румынски, а затем задал ему вопрос на русском языке. Тот возмутился, что надо говорить по-молдавски, а не по-русски.

Другой участник протеста, настроенный более агрессивно, заявил, что по-русски говорить нельзя, можно только по-румынски, а затем попытался выхватить у корреспондента NM телефон. В дело вмешалась полиция. Другой протестующий предложил Николаю Пахольницкому говорить по-английски. Но, когда Пахольницкий заговорил по-английски, протестующий ответил: «Au revoir».

@MV


 
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