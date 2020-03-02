Комбатанты, заблокировавшие центр города — возмущенным кишиневцам: Не нравится, езжайте жаловаться в Москву!

Участники акции протеста недовольным социальным пакетом и требуют отставок всех, кого только можно.

Пришла весна, а значит, пора открывать сезон митингов. Да и дата подоспела — официальный день начала приднестровского конфликта. С утра около 300-400 комбатантов собрались на главной площади Кишинева, установили неподалеку от «камня Гимпу» небольшую сцену. Дальше — больше. Народу все прибывало, почти все — хмурые мужики лет за пятьдесят, с орденами и медалями, многие — в полевой форме. Приносили и цветы, правда, возложить их было негде, поэтому втыкали в землю каменных вазонов у ступенек правительства. Туда, кстати, и направились после одиннадцати участники акции протеста. Там их уже поджидали полицейские и спецназ ощетинился.

- Я за справедливость! -заявил один из комбатантов по имени Валерий. - Чтобы нам дали хорошие компенсации, создали все условия. А то сидят там в парламЕнте, ничего не делают. Только обещают!

Комбатанты начали выкрикивать лозунги всех молдавских акций протеста: «Ной сынтем попорул!», «Жос!», «Демисие!», Ной ну чедем» (мы не сдаемся)...

- Это жулики! - говорит мне другой протестующий, в руках у него табличка, призывающая отправить исполнительную власть в отставку. - Что оно сделало для народа? Какие направления взяло? Только воруют, как и прошлая власть! Наш голос должен до них дойти!

У плотного строя полицейских нарисовался комбатант с булавой. Ею он немного раньше разбил стеклянную дверь правительства.

- Разбили? - поинтересовался я.

- Нет! - он опасливо покосился на ребят в полицейской форме за своей спиной и добавил типа с юмором. - Я ею и стены правительства разбивал, и крышу и эти ступеньки!

- Булаву можно классифицировать как холодное оружие...

- Я же ни на кого не кидаюсь! Это в Москве ее могут так классифицировать, а у нас демократия! Кстати, а почему вы не говорите по-румынски?

- Я говорю на языке межнационального общения, как записано в Конституции Молдовы!

- Провокатор! - неслось мне вслед.

Фото из серии "Как я боролся с режимом".Фото: ЛЕОНИД РЯБКОВ

Кто-то из комбатантов позировал фотографу перед шеренгой спецназа, чтобы получилось фото из серии «Как я боролся с режимом». Тут же нарисовались и идеологи унионизма. Хмурый Валерий Мунтяну и невеселая Вероника Херца стояли с плакатиками, не смешиваясь с толпой, как бы в отдалении. Как будто, "если че, мы не с вами"... Предводитель унионистской молодежи страны Влад Билецки снимал все происходящее на видео, работая скорее как журналист... Перекрыли бульвар Штефана чел Маре. Особенно усердствовал бывший закадычный дружбан небезызвестного Джона Оноже. Он тоже махал над головой булавой. Пассажирам троллейбусов и автобусов пришлось выйти и идти пешком по своим делам.

- Вы же людям создаете неудобства! - сказал я ему.

Он не стал отвечать представителю «враждебной» прессы. За него это сделала крикливая женщина:

- Мы надолго дорогу заблокировали! Оставьте в покое то, что мы людям создаем неудобства! У нас нет правительства! Хватит! Скажите «спасибо», что мы еще разговариваем по-русски! Хватит стоять на коленях!

Часть комбатантов отправилась к другому входу в правительство со стороны улица Пушкина. Их представителей пригласили на переговоры.

- Без прессы не пойдем! - отвечали протестующие.

К ним вышел министр обороны Виктор Гайчук. Убедил. Сквозь узкий проход, сделанный полицейскими министр и несколько представителей комбатантов попали в здание правительства.

Уже, кстати, освободили дорогу и транспорт ездил себе по Штефана чел Маре. Но недолго. Долго ждать — скучно и в горячих головах родилась идея:

- Давайте перекроем улицу Пушкина!

Ринулись туда. Как раз красный сигнал светофора должен был смениться на зеленый для автомобилей. Но не повезло. Растопырив руки, протестующие никого не стали пропускать. Прямо перед переходом стояла машина, за рулем девушка, в салоне — двое детишек мал мала меньше.

Женщину с детьми протестующие так и не пропустили...Фото: ЛЕОНИД РЯБКОВ

- Хоть женщину с детьми пропустите! - увещевали комбатантов полицейские.

- Не можем! - отвечали те.

- Я на кладбище спешу! - прорвался к ним другой автомобилист. - Пропустите, пожалуйста!

- Обращайтесь в правительство! Это не мы перекрыли дорогу, а власть!

Так и не пустили. Полицейские стали регулировать движение и потихоньку разворачивать автомобили против движения. Скоро на дороге стало почти пусто, если не считать троллейбусов. Они-то развернуться не могли при всем желании.

Троллейбусы остались стоять.Фото: ЛЕОНИД РЯБКОВ

- У меня как раз смена заканчивалась, последняя ходка! - сплевывает сквозь зубы водитель, мы с ним курим в сторонке. - Ладно, я, а мой напарник сейчас без машины...

- Чего они хотят? - спрашивает меня «его» кондуктор, услышав ответ, говорит. - Отставки правительства? И все?! Больше они ничего не хотят?

Часть пассажиров осталось сидеть на своих местах, деваться им было некуда — ехать-то далеко.

- Надо просто взять и поехать! - рассуждает один из пассажиров. - Они тут же разбегутся!

Перекрыли и улицу Бэнулеску-Бодони, и бульвар Штефана чел Маре заодно. Стало вольготно, как на День города. Школьники, шедшие после уроков тут же уселись посереди дороги и начали фотографироваться.

Зато сколько радости школьникам!Фото: ЛЕОНИД РЯБКОВ

На улице Бэнулеску-Бодони возмущенная пассажирка подошла к протестующим, которым принесли перекусить — плацинды и минералку:

- Что же вы делаете?! Зачем людям не даете нормально жить?! Кому жаловаться?!

- Езжай в Москву и там жалуйся!...

ЛЕОНИД РЯБКОВ