Внимательно наблюдаем за эволюцией т.н. молдовенистов в лице Воеводы, челяди и холопов. Обозримое не сказать, чтобы радовало. Казалось бы, кто не в состоянии выучить уроков прошлого обречён его повторять раз за разом - давно известная максима. Но молдавские политики раз за разом наступают на те же грабли, на которые наступали их предшественники.

В 2006-2008 в Республике Молдова, точно так же как сейчас, наблюдалась активизация унионистских движений и организаций. Озабоченные этим люди, как из Республики Молдова, так и других государств, неоднократно предупреждали президента Воронина о рисках радикализации политического пространства, распространения националистических и ксенофобских воззрений и т.д.

Владимир Николаевич только отмахивался - унионисты и близкие к ним правые партии выглядели отличными и неопасными спарринг-партнерами для Партии коммунистов накануне выборов 2009 г. Ещё бы, ведь однажды завладев полнотой власти молдавские политики начинают свято верить, что они встали за штурвал навсегда.

Однако дальнейшие события показали, как ошибался Воронин и те его советники, кто поддержал президента в его небрежном отношении к проблеме. Сейчас уже можно подозревать, что некоторые из них бездействовали и поощряли бездействие президента умышленно и незабесплатно. Потому как унионисты всех мастей прекрасно пригодились Владу Плахотнюку и тем его патронам с партнерами (румынскими, европейскими, российскими, приднестровскими и т.д.), кто решил сместить "кровавый коммунистический режим" в Кишиневе.

Весной 2009 прорумынские националисты стали ядром протестного движения. Они отважно швырялись в полицейских плиткой, храбро разгромили и подожгли здания парламента и резиденции президента (над последней вывесили румынский флаг), сожгли Декларацию о независимости Республики Молдова и осквернили государственные символы. Погромы настолько испугали Владимира Николаевича с окружением, что коммунисты попросту сдали власть первому Альянсу за евроинтеграцию.

Казалось бы, "стратегия" Воронина - прекрасный пример того, как делать нельзя. Однако Воевода катастрофически отказывается учиться на чужих ошибках. Как мы писали ранее, за отсутствием реальных успехов в области социального и экономического развития, руководство правящей (с разрешения ДПМ) ПСРМ решило на предстоящих выборах президента рискнуть и разыграть унионистскую карту для мобилизации собственного электората.

Как следствие, количество радикальных прорумынских организаций, как политических, так и общественных, увеличивается, соцопросы регистрируют рост унионистских настроений (с 11% до 34% за три года с небольшим), а руководство страны делает вид, что не замечает происходящего и даже отказывается от собственных, ранее озвученных, намерений запретить унионизм на законодательном уровне. Под знаменем Унири происходит объединение всех этих разномастных партий и организаций в единое Унионистское движение. Те же, кто должны были с этим бороться, - пинают известный половой орган.

Что будет дальше? Дальше будет повторение событий "черного вторника" в том или ином виде. И не говорите, что мы не предупреждали.

@Мамалыга и Токана